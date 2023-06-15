Около 410 тыс. детей пойдут в первый класс в Казахстане в этом году, 70% из них - в казахские школы

Первый звонок. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В казахстанские школы поступило почти 250 тысяч заявлений на прием детей в первый класс, 70% из них - в школы с казахским языком обучения, сообщает официальный Telegram-канал Минпросвещения РК.

По информации Комитета среднего образования, прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля и продлится до 1 августа.

"На сегодня поступило 249 737 заявлений для приема детей в первый класс. Из них около 70% детей выбрали обучение на государственном языке.

Прием документов идет в штатном режиме. Родители активно сдают документы. В этом году стало больше первоклашек, желающих обучаться на государственном языке", – рассказал заместитель председателя комитета Жомарт Карамбаев.

По его словам, самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в следующих регионах:

Кызылординская область - 94,1%;

Мангистауская область - 93,2%;

Улытауская область - 82,5%;

Туркестанская область - 80,6%;

Жамбылская область - 79,4%.

Высокие показатели заявок по приему в первый класс наблюдаются в Кызылординской (92%), Улытауской (83,7%), Восточно-Казахстанской (78%), Мангистауской (87,1%) и Туркестанской (79,8%) областях.

"Для удобства граждан услуга автоматизирована, прием документов проводится через веб-портал egov.kz. В первый класс принимаются дети с 6 лет на основании заявления родителей или законного представителя ребенка", - добавили в министерстве.

По предварительным оценкам, в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч юных казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024860-okolo-410-tys-detey-poydut-v-pervyy-klass-v-kazahstane-v-etom-godu-70-iz-nih-v-kazahskie-shkoly/