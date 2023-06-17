Токаев озвучил свою позицию по казахскому языку и рассказал, что будет с другими языкам в стране

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев сегодня на Национальном курултае высказался о своей позиции по поводу государственного языка, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Одна из часто поднимаемых тем в обществе касается государственного языка. Вновь выскажу свою позицию по данному вопросу.

В нашей стране реализуется взвешенная языковая политика. Для представителей различных этносов созданы благоприятные условия для использования своего родного языка. Такой подход не изменится. Это один из ключевых факторов внутренней стабильности.

Я уделяю приоритетное внимание развитию государственного языка. Сферы применения казахского языка последовательно расширяются. Сейчас нет никаких оснований беспокоиться о том, что он не развивается. Для дальнейшего усиления роли государственного языка в будущем мы примем и другие значимые меры", - заявил президент.

При этом, Токаев отметил, что некоторые люди используют языковой вопрос в своих политических целях, намеренно пытаясь расколоть наше общество.

"Некоторые люди используют языковой вопрос в своих политических целях, намеренно пытаясь расколоть наше общество. В конечном счете, подобные деструктивные необдуманные действия вредят безопасности нашего государства. Об этом нужно говорить открыто, потому что в нашем геополитическом окружении языковая проблематика при определенных условиях может стать инструментом разобщения.

Если посмотреть на нынешнее состояние государственного языка, то оно гораздо лучше прежнего. Для дальнейшего развития государственного языка нам необходимо отходить от непродуктивных споров, пустословия и фокусироваться на конкретных действиях. Только так мы достигнем успеха", - заявил глава государства.

По словам Токаева, в настоящее время казахский язык становится языком креативной индустрии. К примеру, был осуществлен казахский дубляж такого широко известного фильма, как "Аватар".

"Наши молодые таланты прославляют Казахстан на весь мир, популяризируя, продвигая казахский язык своим искусством, упорным трудом и реальными делами. Это осознанный выбор нашей молодежи.

Казахский язык – символ нашей гражданской идентичности и нашего духовного единства.

Помимо повседневного средства общения, мы должны превратить его в язык науки и образования. Об этом уже не раз говорилось. К решению этой важнейшей задачи следует подходить взвешенно и прагматично без какой-либо шумихи и популизма. Это задача всего общества.

Казахский язык будет поступательно развиваться, выступая главным фактором консолидации всего нашего народа. В этом не должно быть никаких сомнений.

Самое главное, что наши приоритеты в языковой сфере предельно ясны и понятны для всех.

Наряду с этим мы будем всесторонне развивать отношения и укреплять духовные связи с нашими соотечественниками – қандасами. Этот вопрос на моем личном контроле.

Последовательно решая все поставленные задачи, мы достигнем своих целей", - заявил президент.

Напомним, сегодня главы государства Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором заседании Национального курултая. В этот раз он проходил в Туркестане.

Полный текст сегодняшнего выступления президента Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая в Туркестане можете прочитать здесь.

Национальный курултай – консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. Указ о его создании был подписан президентом 15 июня прошлого года. А первое заседание состоялось на следующий день – 16 июня 2022 года в Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025238-tokaev-ozvuchil-svoyu-pozitsiyu-po-kazahskomu-yazyku-i-rasskazal-chto-budet-s-drugimi-yazykam-v-strane/