Стала известна причина скопления пассажиров на остановке по проспекту Абая в Алматы

Скопление людей на остановке по проспекту Абая в Алматы связано с большим количеством пассажиров на маршрутах №55 и №49, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности.

Сегодня ранее мы писали про толпу людей, в вечернее время ждущих транспорта на переполненной остановке по проспекту Абая. В управлении городской мобильности сообщили, что будет проведен анализ пассажиропотока для определения наиболее загруженных участков и принятия соответствующих мер.

Позже в управлении рассказали, что наибольшее пассажиров скопление зафиксировано на двух маршрутах.

"На данном участке курсируют маршруты №55, №49, №142, №78 и №110. Наибольшее скопление зафиксировано на маршрутах №55 и №49. По предварительным итогам анализа пассажиропотока, управлением городской мобильности совместно с перевозчиками принято оперативное решение об усилении указанных маршрутов в часы пик", – говорится в сообщении.

В управлении отметили, с 12 сентября будет увеличено количество автобусов на маршруте №55 на шесть единиц.

"Ожидается, что 18 автобусов на данном маршруте позволит уменьшить интервал движения с 11 до 7 минут. На маршруте №49 в часы пик будут курсировать 12 автобусов вместо 8. Таким образом, ожидается уменьшить время ожидания с 13 до 7-8 минут", – добавили в ведомстве.

Напомним, с начала текущего года в Алматы запустили несколько новых автобусных маршрутов. Например, был запущен новый маршрут №230, а в январе - маршрут №49.

Также в связи с запросами пассажиров маршрут №115 города Алматы был разделен на два маршрута: №115 и №115А.

В марте в Алматы был запущен новый автобусный маршрут №43.