"Это вообще нормально?": алматинцев озадачила толпа у конечной станции метро (видео)

Жительница Алматы сняла на камеру толпу людей, в вечернее время ждущих транспорта на переполненной остановке. Управление городской мобильности прокомментировало ситуацию.

Видеоролик, снятый жительницей Алматы, появился в Instagram-профиле Kris P Almaty. На кадрах – переполненная людьми остановка в вечернее время. Все эти граждане ждут свой автобус.

По словам автора видео, ситуация на видео разворачивается на пересечении улицы Бауыржана Момышулы, рядом с одноименной станцией метро, и проспекта Абая (Ауэзовский район).

"Это вообще нормально, что вот так люди не могут уехать?" – сетует женщина.

На видео в комментариях отреагировало управление городской мобильности.

"По системе Транспортного холдинга на данном участке наблюдается скопление людей на 10-15 минут на время ожидания автобусов в часы пик. Транспортному холдингу дано поручение по анализу пассажиропотока и определения проблемных участков для принятия соответствующих мер", – написали представители управления.

Напомним, что станции метро "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" открыли 30 мая прошлого года – они связывают центр города со спальными районами. Так, на текущий момент в Алматы действует 11 станций.

В апреле 2022 года в акимате сообщили, что в планах предусмотрено строительство третьей очереди первой линии городского метрополитена. Новые станции метро будут иметь протяженность 5,2 км от станции "Калкаман" до рынка "Барлык".

В июне этого года стало известно, что станции могут назвать "Шугыла" и "Толе би". В августе стоимость строительства увеличили.

Также мы писали, что интервал движения поездов в алматинском метро с сентября этого года сократился – он составляет шесть минут.