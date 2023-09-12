Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Это вообще нормально?": алматинцев озадачила толпа у конечной станции метро (видео)

Опубликовано:

Переполненная остановка
Переполненная остановка. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

Жительница Алматы сняла на камеру толпу людей, в вечернее время ждущих транспорта на переполненной остановке. Управление городской мобильности прокомментировало ситуацию.

Видеоролик, снятый жительницей Алматы, появился в Instagram-профиле Kris P Almaty. На кадрах – переполненная людьми остановка в вечернее время. Все эти граждане ждут свой автобус.

По словам автора видео, ситуация на видео разворачивается на пересечении улицы Бауыржана Момышулы, рядом с одноименной станцией метро, и проспекта Абая (Ауэзовский район).

"Это вообще нормально, что вот так люди не могут уехать?" – сетует женщина.

На видео в комментариях отреагировало управление городской мобильности.

"По системе Транспортного холдинга на данном участке наблюдается скопление людей на 10-15 минут на время ожидания автобусов в часы пик. Транспортному холдингу дано поручение по анализу пассажиропотока и определения проблемных участков для принятия соответствующих мер", – написали представители управления.

Напомним, что станции метро "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" открыли 30 мая прошлого года – они связывают центр города со спальными районами. Так, на текущий момент в Алматы действует 11 станций.

В апреле 2022 года в акимате сообщили, что в планах предусмотрено строительство третьей очереди первой линии городского метрополитена. Новые станции метро будут иметь протяженность 5,2 км от станции "Калкаман" до рынка "Барлык".

В июне этого года стало известно, что станции могут назвать "Шугыла" и "Толе би". В августе стоимость строительства увеличили.

Также мы писали, что интервал движения поездов в алматинском метро с сентября этого года сократился – он составляет шесть минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036250-eto-voobsche-normalno-almatintsev-ozadachila-tolpa-u-konechnoy-stantsii-metro-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.