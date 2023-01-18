Один из автобусных маршрутов в Алматы разделили на два по просьбам жителей

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В связи с запросами пассажиров маршрут №115 города Алматы изменит схему движения с 19 января, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление городской мобильности южной столицы.

С 19 января автобусный маршрут № 115 будет разделен на два маршрута.

Маршрут №115 будет курсировать от микрорайона Теректі по улице Арай - улице Кожабекова - улице Аксай - проспекту Райымбека - улице Момышулы, затем заезжать в микрорайон Зерделі, оттуда выезжать обратно на улицу Момышулы и уже потом разворачиваться на улицу Акын Сара и двигаться в обратном направлении.

Схема маршрута №115. Фото: Управление городской мобильности южной столицы

А маршрут №115А будет курсировать от городской больницы №7 по проспекту Райымбека - улице Момышулы - проспекту Рыскулова, далее доедет до улицы Емцова, после этого автобус разворачивается и поворачивает на улицу Саги Ашимова, едет по улице Бенберина - улице Строительная - улице Культегин - улице Жанкожа батыра - БАК, где развернется и начнет движение в обратном направлении.

Схема маршрута №115А. Фото: Управление городской мобильности южной столицы

Напомним, что недавно в Алматы запустили новый автобусный маршрут. На линии будут курсировать семь новых автобусов. Перед этим в декабре изменили схемы движения двух автобусных маршрутов – №217 и №110.

Согласно информации на сайте акимата Алматы, в сфере пассажирского транспорта города работает 21 автобусный парк, обслуживающий 150 городских маршрутов. При этом в пригородной зоне действуют 11 перевозчиков и 40 маршрутов. В межгородских сообщениях задействовано 18 перевозчиков и 49 маршрутов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005870-odin-iz-avtobusnyh-marshrutov-v-almaty-razdelili-na-dva-po-prosbam-zhiteley/