Новый автобусный маршрут запустили с сегодняшнего дня в Алматы

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С понедельника, 20 марта, в Алматы был запущен новый автобусный маршрут под номером 43, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Транспортного холдинга города.

В Управлении городской мобильности рассказали, где будет курсировать новый автобус. Схема следующая:

ул. Бригадная - ул. Сагадат Нурмағамбетов - ВОАД - разворот на пр. аль-Фараби/пр. Достык - ул. Толе би - ул. Калдаякова - ул. Макатаева - ул. Каирбекова/ул. Жибек жолы;

в обратном направлении: ул. Каирбекова/ул. Жибек жолы - ул. Толе би - ВОАД - разворот на пр. аль-Фараби/пр.Достык - ВОАД - ул. Сагадата Нурмагамбетова - ул. Бригадная.

Напомним, с начала текущего года в Алматы запустили несколько новых автобусных маршрутов. Например, был запущен новый маршрут №230, а в январе - маршрут №49.

Отметим, что Управление городской мобильности города Алматы, согласно официальному сайту ведомства, является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах городской мобильности общественного транспорта, пассажирских перевозок и автомобильных дорог на территории города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013594-novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustili-s-segodnyashnego-dnya-v-almaty/