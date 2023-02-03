Новый автобусный маршрут запустят в Алматы со следующей недели

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Со следующей недели в Алматы запустят новый автобусный маршрут №230, который будет доезжать до города Каскелена, сообщается на официальном сайте акимата южной столицы.

По обращениям жителей пригорода с 10 февраля будет запущен новый маршрут №230.

Он будет начинать движение от остановочного пункта в микрорайоне Аксай-1, далее - по улице Толе би - улице Момышулы - проспекту Райымбек батыра - трассе Шымкент/Алматы - проспекту Абылай хана до города Каскелена. Затем осуществит разворот на кольце и будет двигаться в обратном направлении.

На линии будут курсировать 10 автобусов с интервалом 13 минут.

Схема маршрута №230. Фото: gov.kz

Кроме того, с 10 февраля будет изменена схема маршрута №23.

Теперь данный маршрутный автобус, двигаясь по улице Суюнбая, будет поворачивать на улицу Наурыз, далее - на улицу Бирлик, где будет осуществлять разворот и двигаться в обратном направлении.

В обратном направлении - по проспекту Райымбек батыра доедет до остановочного пункта "Городская больница №7", где будет осуществлять разворот и двигаться в обратном направлении.

Схема маршрута №23. Фото: gov.kz

Напомним, вчера мы писали о том, что несколько автобусных маршрутов в Алматы временно изменят из-за съемок фильма.

А в январе один из автобусных маршрутов в городе разделили на два по просьбам жителей, а также запустили новый маршрут №49.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007988-novyy-avtobusnyy-marshrut-do-kaskelena-zapustyat-v-almaty-so-sleduyuschey-nedeli/