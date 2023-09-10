Раскопки каменного храма, которому больше 2 тыс. лет, возобновили в Туркестанской области

В Туркестанской области возобновлены раскопки каменного храма эпохи Кангюй, которому больше 2 тыс. лет. Археологи уже нашли перстень священнослужителя, выполненный в зверином стиле, передает телеканал "Хабар 24".

Как сообщили корреспонденты телеканала, древний храм возле озера Кызылколь археологи обнаружили год назад. Под землей была найдена особенная каменная архитектура, которая, по словам археологов, несвойственна для этой территории. Огромные валуны для храма сюда везли издалека на конях.

Отмечается, что стены по периметру и внутреннее убранство сделаны из камня. Такое впервые встречается в археологической науке Казахстана. В древнем храме также нашли костяки людей того времени, а рядом ритуальные предметы: курильница на четырех ножках, асыки, зеркало и другие изделия из бронзы.

"Мы должны отметить находку перстня, верхней части перстня, на котором изображен в таком зверином стиле баран, архар. В данном случае баран-кошкар олицетворял счастье, богатство, долголетие, защиту от злых сил, здоровье", – рассказал профессор ЮКГПУ Александр Подушкин.

В сюжете говорится, что в этой местности находятся сразу несколько значимых памятников археологии. Специалисты исследовали наземные склепы на могильнике "Кызылколь-1", где нашли предметы бытового и ритуального характера.

"Вот ритуальная погремушка. И, пожалуйста, вам сюрприз из глубины веков – это звуковое послание наших предков казахскому народу. Послушайте, как это звучало 2 тыс. лет назад", – сказал научный сотрудник Игорь Андреенко.

Между тем археологи планируют продолжить раскопки, в том числе и изучение древнего храма.

Напомним, в феврале в Жамбылской области двое школьников из села Каракемер нашли древние артефакты – кувшин и украшения. Бронзовые украшения и кувшин, по мнению ученых-археологов, датируются примерно 9-12 веками нашей эры.

А в августе прошлого года в долине Номгон в Монголии в ходе экспедиции был обнаружен ритуальный комплекс в честь кагана Кутлуг Эльтериса – основоположника Второго Тюркского каганата.

В октябре в Алматы в ходе археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района, было найдено частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II веков до нашей эры.

Еще одну историческую находку случайно откопали во дворе дома в Алматинской области при прокладке водопровода – реликвию, относящуюся к эпохе древних тюрков.

В мае этого года в Жамбылской области археологи обнаружили часть древнего городища. По их словам, данная находка относится к Тюркскому каганату.