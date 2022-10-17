Захоронение воина сакской эпохи нашли в Алматы (фото)

Археолог обнаружил останки. Фото: пресс-служба города Алматы

В Алматы 16 октября в ходе археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района, найдено частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II до нашей эры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сообщается, что в могильной яме обнаружены фрагменты меча, украшенного золотом, а также вставки для одежды, которые выполнены из листового золота в так называемом зверином стиле.

Изделия из золота. Фото: пресс-служба города Алматы

Кроме этого, также были найдены изделия для одежды из сплава серебра.

Археологи нашли останки воина в деревянном ящике на глубине более трех метров.

Останки воина. Фото: пресс-служба города Алматы

"Раскопки нами проводятся ежегодно, но такие удачные находки бывают редко. В последний раз были обнаружены золотые фрагменты предметов одежды в 2014 году", – сообщила директор КГКП "Объединение музеев города Алматы" Ляззат Сагындыкова.

Раскопки в Алматы. Фото: пресс-служба города Алматы

Найденные изделия. Фото: пресс-служба города Алматы

Золотое украшение. Фото: пресс-служба города Алматы

Ранее археологи обнаружили комплекс в честь основателя Второго Тюркского каганата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993066-zahoronenie-voina-sakskoy-epohi-nashli-v-almaty-foto/