Историческую находку откопали во дворе дома в Алматинской области при прокладке водопровода

Балбалтас. Кадр из видео: Almaty. tv

Историческую находку случайно откопали во дворе дома в Алматинской области - реликвию, относящуюся к эпохе древних тюрков, случайно нашли при прокладке водопровода к дому.

Археологи рассказали, что отрыли рабочие, передает телеканал Almaty.tv. В семье Оразбековых уверены, что это каменное изваяние с изображением лица человека (балбалтас), а точнее дедушки, принадлежало их предкам еще полвека назад.

Они рассказали, что их прадед Еламан был знатным человеком в селе, и балбалтас хранился в его доме. После камень передали его сыну Кулимбаю.

"Наш дед Еламан хранил этот камень. Наши предки привязывали к нему лошадей, а курт вешали для просушки. Мы даже не знали, что это может быть реликвией или ценностью во времена советской власти", - заявила жительница села Шилибастау Роза Шулгаубаева.

Балбалтас обнаружили во время прокладки водопровода, к сожалению, от камня откололся кусок, но его уже удалось достать местным жителям.

Как отметили корреспонденты, примерная высота балбалтаса около одного метра, ширина составляет 70-80 см.

Потомки считают, что здесь могут быть закопаны еще два таких балбалтаса. Один из которых, по их словам, женщина.

"Мы тогда детьми были, что мы только не делали. И залазили на этот камень, как на лошадь. И использовали, как ворота, когда играли в мяч. Тогда было два камня ", - вспоминает житель села Шилибастау Нурдаулет Байбосынов.

О находке узнал и местный аким, он вызвал специалистов историко-культурного и природного заповедника-музея "Танбалы". Историки уже подтвердили, что рабочие нашли известный балбалтас, который может относиться к древнетюркскому периоду.

"С давних времен балбалтасы устанавливали на могилах умерших людей, как отличительный знак. Многие из них, к сожалению, были утеряны на сегодня. Многие разрушены", - рассказал начальник отдела историко-культурного и природного заповедника-музея "Танбалы" Куаныш Нурмаксутов.

Археологи пообещали, что теперь начнут исследования, а балбалтас возьмут под защиту музея.

Тем не менее потомки хотят оставить находку у себя - они намерены возвести памятник в честь предка и установить этот камень там.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996318-istoricheskuyu-nahodku-otkopali-vo-dvore-doma-v-almatinskoy-oblasti-pri-prokladke-vodoprovoda/