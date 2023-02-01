Школьники наткнулись на древние артефакты на юге Казахстана (видео)

Древние кувшины. Кадр из видео: телеканал "Алматы" / almaty.tv

В Жамбылской области двое школьников из села Каракемер нашли древние артефакты – кувшин и украшения. Теперь специалисты собираются провести исследования в этой местности, передает телеканал "Алматы".

Весной прошлого года восьмиклассник из средней школы имени Толе би Артем Муравьев, играя на холме, случайно нашел браслет с отметками и керамику. А спустя время шестиклассник Жумабай Касымхан обнаружил бронзовые серьги и браслеты. О своих исторических находках дети рассказали взрослым. В местной школе уже появился уголок с такими артефактами.

Бронзовые украшения и кувшин, по мнению ученых-археологов, датируются примерно 9-12 веками нашей эры. Теперь специалисты планируют провести исследования в этой местности.

"Я нашел его, играя с друзьями. Внутри что-то блестело. Потом я попробовал выкопать его. Посмотрел, подумал, что это что-то интересное, и отнес в школу", – сказал школьник Артем Муравьев.

"С холма Торткуль открывается красивый вид на наш аул. Я туда поднялся и под ногами заметил этот исторический артефакт, и отнес его в школу", – поделился школьник Жумабай Касымхан.

По словам ученых, в 9 веке на этих землях правил Карлукский каганат, веком позже пришли Караханиды. В те времена этот холм был городищем под названием Адахнет, который располагался на второстепенной ветке Великого шелкового пути. Но несмотря на это, как отмечают археологи, торговля в этих местах была бурной.

"Научно-исследовательская работа на этом городище не проводилась еще. Но по найденным местными жителями артефактам можно сказать, что это городище существовало в 9-12 веках нашей эры", – рассказал историк Сауран Калиев.

Ранее в августе прошлого года в долине Номгон в Монголии в ходе экспедиции был обнаружен ритуальный комплекс в честь кагана Кутлуг Эльтериса – основоположника Второго Тюркского каганата.

А в октябре в Алматы в ходе археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района, было найдено частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II веков до нашей эры.

Еще одну историческую находку случайно откопали во дворе дома в Алматинской области при прокладке водопровода – реликвию, относящуюся к эпохе древних тюрков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007550-shkolniki-natknulis-na-drevnie-artefakty-na-yuge-kazahstana-video/