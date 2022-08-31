Археологи обнаружили комплекс в честь основателя Второго Тюркского каганата

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Археологи на брифинге в СЦК сообщили о результатах экспедиции в долине Номгон, в ходе которой был обнаружен ритуальный комплекс в честь кагана Кутлуг Эльтериса – основоположника Второго Тюркского каганата, передает корреспондент NUR.KZ.

Экспедицию проводили Международная Тюркская академия и Институт истории и археологии Академии наук Монголии. Комплекс, посвященный Кутлуг Эльтерис-кагану, и надпись в его честь, были найдены в монгольской долине Номгон.

Как сообщил глава академии Дархан Кыдырали, размер комплекса – 49 на 41,5 метра. С одной из его сторон были обнаружены алтарь, каменные фигуры человека, статуя льва с детенышами и статуи овец. С другой стороны была найдена гряда из 51 балбала (каменные столбы — прим. ред.).

В комплексе также найдено место поклонения (барык), перед ним обнаружена часть памятника и подставка в форме черепахи.

"На двух гранях найденной ценной находки высечена древнетюркская руническая надпись, а с третьей стороны – надпись на согдийском языке.

Ученые, участвовавшие в экспедиции, выделили в тексте памятника ряд слов, таких как "Тенгри", "Тюрк", "Кутлуг", "Түмен". На основании информации, полученной из текста надписи, сделан вывод о том, что Номгонский комплекс был посвящен отцу Кюльтегина и Бильге-кагана – Кутлук Эльтерис-кагану, возродившему Тюркский каганат", – сообщил спикер.

Он добавил, что номгонская надпись является важным памятником государственного значения.

Отмечается, что ранее Тюркская академия провела археологические раскопки в ритуальном комплексе Шивээт-улаан в Монголии. Комплекс был построен в период правления Кутлуг-кагана.

В 2016 году была начата специальная экспедиция по этой долине. В продолжение этих работ в результате Номгонской экспедиции, начавшейся в 2019 году, и был найден комплекс, посвященный самому Кутлуг-кагану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985539-arheologi-obnaruzhili-kompleks-v-chest-osnovatelya-vtorogo-tyurkskogo-kaganata/