Работает за 20 тысяч тенге: Болат Жамишев о зарплате в селах Казахстана

Председатель общественного совета "Самрук-Қазына" на заседании общественного совета фонда заявил, что в селах люди зарабатывают меньше МЗП, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда вы (обращается к председателю правления АО "Казпочта" Асель Жанасовой – прим. ред.) объявляете, что минимальная зарплата – 96 тысяч тенге, а человек сидит на 0,2 ставки и получает 20 тысяч тенге – для него это его единственная работа, другой работы у него в селе нет.

Для него это просто означает, что он работает за 20 тысяч тенге. Когда объявляете, что 96 тысяч тенге, понятно, что у него возникают некоторые сомнения: как так?

Я думаю, если у вас так много работает людей на 0,2 ставки, это же те отделения, где, по сути, надо внедрять какие-то другие технологии. И не держать людей, пользуясь тем, что никакой другой работы в селе нет, и предлагать не минимальную зарплату, а 20 тысяч тенге. Что-то мне кажется, это стоит посмотреть", – отметил председатель общественного совета "Самрук-Қазына" Болат Жамишев.

В целом, по его словам, наряду с обсуждением нынешнего состояния "Казпочты" стоит обсудить и то, как видится ее работа в будущем.

"За эти 30 лет вырос объем государственных цифровых услуг – и это нужно принимать во внимание. Много появилось других организаций, которые оказывают почтовые услуги, при этом оказывают на более технологичном уровне, чем это делает "Казпочта".

Выплата пенсий, что 30 лет назад и подвигло оставить "Казпочту" в госсекторе, сейчас пенсии выплачиваются на банковские карты. Если кому-то нужна наличка, речь идет только о развитии сети банкоматов, не о наличии каких-то касс. То есть очень многое поменялось.

Но мне кажется, и я хотел бы в этой части услышать аргументы, что 30 лет реализуется та концепция 1994 года – иметь госорганизацию, которая в селах предоставляет те услуги, которые могут быть оказаны на рыночных условиях", – указал Жамишев.

Напомним, в августе этого года депутаты предложили поднять зарплату библиотекарей, которая составляет по Казахстану 85 тыс. тенге, максимально люди этой профессии могут заработать 125 тыс. тенге. Глава Минфина Ерулан Жамаубаев отметил, что на такую сумму в месяц прожить тяжело.

Хотя до этого вице-министр труда и социальной защиты Олжас Ордабаев заявлял, что существовать на доход в 85 тысяч тенге можно. После его слов казахстанцы запустили петицию с требованием снизить чиновникам зарплаты до этой суммы. Его коллега Назгуль Сагиндыкова же ответила, что такая сумма недостаточна для качественной жизнедеятельности человека.

К слову, сейчас размер минимальной заработной платы в Казахстане равен 70 тыс. тенге. В своем послании народу президент Касым-Жомарт Токаев поручил поднять этот показатель.