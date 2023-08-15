Почему казахстанцы не хотят работать в библиотеках, рассказали депутаты

Библиотека. Иллюстративное фото: pexels.com

Профессия библиотекаря не пользуется популярностью у казахстанской молодежи. Почему граждане страны не хотят работать в библиотеках, рассказали депутаты партии Amanat.

В Казахстане в 2023 году насчитывается порядка 8,3 тыс. библиотекарей, однако, как отмечают депутаты фракции Amanat, этого недостаточно – по прогнозам, в ближайшие три года дефицит библиотечных работников достигнет порядка 6 тыс. человек.

Дело в том, что позиция библиотекаря просто не пользуется популярностью у молодых казахстанцев, и главная причина этому – низкие зарплаты.

"Руководители библиотек с 25-летним стажем получают зарплату в размере 172 тыс. тенге, а работники библиотек блока "С" – всего 94 тыс. тенге", – рассказывает директор Национальной академической библиотеки Газиза Нургалиева.

По ее словам, ситуацию не сильно исправляет и тот факт, что оклады библиотекарей с прошлого года начали ежегодно увеличивать на 20%, так как на деле прибавка к зарплате специалиста в нижнем блоке увеличивается всего на 890 тенге.

В целом же средняя зарплата библиотекаря с 25-летним может составлять 130 тыс. тенге. Но после вычета налогов и отчислений эта сумма уменьшается до 110 тыс. тенге. Что касается минимального оклада работников библиотек, то он не превышает и 85 тыс. тенге.

Чуть лучше ситуация в вузах страны. Там средняя зарплата у работника библиотеки в среднем составляет 200 тыс. тенге, а у руководителей – может достигать 500 тыс. тенге. Впрочем, по всей стране насчитывается лишь 185 таких библиотек, где работает 1 382 человека.

Другими словами, даже зарплаты библиотекарей, которые работают в высших учебных заведениях, сильно отстают от среднего показателя по стране, который достиг рекордных 365 502 тенге, что делает эту профессию непривлекательной для казахстанской молодежи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032479-pochemu-kazahstantsy-ne-hotyat-rabotat-v-bibliotekah-rasskazali-deputaty/