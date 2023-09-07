Как проехать по новому пандусу второго этажа, показали в аэропорту Алматы (видео)

На прошлой неделе в аэропорту Алматы открылся пандус второго этажа, который ведет в терминалы вылета. Как по нему проехать, показали представители воздушной гавани в официальном Instagram-аккаунте.

1 сентября в Международном аэропорту города Алматы был открыт для автомобилей пандус второго этажа.

Представители аэропорта объяснили схему проезда по пандусу.

"Для въезда в аэропорт можно воспользоваться четырьмя точками въезда с улицы Майлина и проехать по выделенной полосе, ведущей на удлиненный пандус второго этажа, предназначенный для вылетающих пассажиров. На верхнем уровне имеется зона высадки пассажиров.

После высадки пассажиров следует двигаться вперед, вдоль терминала, используя выделенные полосы, и затем съехать вниз, воспользовавшись одним из шести выездов", – говорится в ролике.

Также водителей попросили заранее оплачивать парковку, чтобы избежать скопления автотранспорта.

Напомним, что пандус был закрыт на ремонт в сентябре прошлого года.

Также отметим, что в конце июля алматинцы массово жаловались на огромные очереди в аэропорту. Также они выражали недовольство по поводу отсутствия парковочных мест и длинных пробок.

На прошлой неделе стало известно, что автобусам временно запретили заезжать на территорию городского аэропорта.

А несколько дней назад президент воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой пообещал запустить две новые парковки на 250 мест в ближайшее время

При этом в середине августа аким Алматы Ерболат Досаев просил ускорить строительство терминала в аэропорту, чтобы поскорее решить проблему многочасовых очередей.