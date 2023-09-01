"Хотелось бы верить, что все будет выполнено": что казахстанцы думают о послании Токаева (видео)

Горожане. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня глава государства выступил с ежегодным посланием народу Казахстана. Корреспонденте телеканала КТК узнали, что сами казахстанцы думают о выступлении президента.

"Полностью поддерживаю стратегию, которую закладывает на будущее наш президент. Если министры и акимы будут исполнять свои обязанности и нести персональную ответственность за свои действия, это поможет развитию Казахстана на будущее.

Попробовать выбрать акимов сел и городов – это хорошая идея. Токаев озвучил сегодня о том, что будут привлечены три крупных зарубежных банка. Если финансовая грамотность населения будет повышаться и банковская сфера будет развиваться у нас в Казахстане и будет принимать участие в развитии экономики, это только будет плюсом для нашего государства", - поделилась казахстанка.

Высказались граждане и об идее проведения референдума по строительству АЭС,

"Строительство АЭС требуется для государства, оно нужно нам. Потому что нам нужна электроэнергия, не зависеть от других стран. Думаю, что современные технологии, степени защиты будет достаточно. Если президент считает, что это общенародное голосование – возможно, и правильно. Пусть народ тоже поопределяется в референдуме", - поделился один из опрошенных журналистами казахстанцев.

Казахстанцы считают правильным образование министерства, которое будет заниматься водными ресурсами в стране.

"Малый бизнес, средний бизнес – это очень важно развивать в Казахстане. Не надо давить на них. Наоборот, нужно поддержать их. Токаев озвучил: каждые четыре года нужно проводить экологический, технологический аудит в крупных предприятиях. Люди гибнут на производствах.

Сегодня на высоком уровне было озвучено, что у нас проблемы с водой: кто-то небережно относится, а у кого-то вообще нет воды. Поэтому президент поручил создать министерство. И развивать агронауку. Верю, что у Казахстана лучшее будущее", - поделилась своим мнением другая казахстанка.

Теперь главное, по мнению казахстанцев, чтобы все поручения президента были выполнены.

"Очень хотелось бы в это верить, что все, что было сказано главой государства, будет выполнено. Все все понимаем, сейчас такое время: уже не идут в счет пустые обещания, слова должны подтверждаться действиями. Архиважно и правильно, чтобы каждый чиновник на любом уровне выполнял с ответственностью.

Развитие сельского хозяйства, развитие вообще агропромышленного комплекса, учитывая нынешние реалии, инфляции, международные моменты – все важно. Обеспечить население нашей республики достойными продуктами отечественного производства, мы бы с удовольствием поддержали. Мы все хотим жить на родной земле, с родными людьми", - сказала еще одна из опрошенных казахстанок.

Источник: КТК

Напомним, во время сегодняшнего послания народу страны президент отметил, что достичь поставленных целей будет непросто, однако никто не сделает Казахстан лучше, кроме его граждан. Также стало известно, что теперь казахстанцы смогут сами выбирать акимов районов и городов областного значения.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости уменьшить количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и поручил поднять размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге.

По словам главы государства, до конца года население Казахстана достигнет 20 млн человек.

Ознакомиться с полным текстом послания президента можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034970-hotelos-by-verit-chto-vse-budet-vypolneno-chto-kazahstantsy-dumayut-o-poslanii-tokaeva-video/