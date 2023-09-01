Токаев поручил уменьшить количество видов налоговых платежей в бюджет

Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости уменьшить количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет, передает NUR.KZ.

"Объявленная мной ранее дифференциация налоговых ставок в разных секторах экономики должна обеспечить распределение налоговой нагрузки соразмерно повышению сложности производства.

Предприниматели справедливо жалуются на сложную процедуру возврата НДС, что серьезно ухудшает инвестиционный климат в стране. Правительству следует оперативно устранить эту застарелую проблему. Нужно, наконец, упорядочить налоговые льготы. Они должны стать адресным инструментом экономического стимулирования.

Недополученные налоги – это непостроенные больницы, дороги и школы. Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам", - заявил президент.

По его словам, нужно обеспечить переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками.

"Цель – не наказать, а предупредить. Необходимо провести полную цифровизацию налогового контроля и на 30% сократить формы налоговой отчетности. Можно и нужно как минимум на 20% уменьшить общее количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет.

Там, где нет значимой фискальной отдачи, следует исключить их полностью, остальные можно объединить. Показала свою востребованность инициатива по внедрению розничного налога.

Учитывая положительный опыт, правительство расширит сферу его охвата в два раза. Предстоит также ускорить введение прогрессивного налогообложения. В рамках перезагрузки налоговой политики от правительства и парламента потребуются смелые и выверенные решения", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034856-tokaev-poruchil-umenshit-kolichestvo-vidov-nalogovyh-platezhey-v-byudzhet/