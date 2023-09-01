Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев поручил уменьшить количество видов налоговых платежей в бюджет

Опубликовано:

Деньги лежат на столе
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости уменьшить количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет, передает NUR.KZ.

"Объявленная мной ранее дифференциация налоговых ставок в разных секторах экономики должна обеспечить распределение налоговой нагрузки соразмерно повышению сложности производства.

Предприниматели справедливо жалуются на сложную процедуру возврата НДС, что серьезно ухудшает инвестиционный климат в стране. Правительству следует оперативно устранить эту застарелую проблему. Нужно, наконец, упорядочить налоговые льготы. Они должны стать адресным инструментом экономического стимулирования.

Недополученные налоги – это непостроенные больницы, дороги и школы. Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам", - заявил президент.

По его словам, нужно обеспечить переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками.

"Цель – не наказать, а предупредить. Необходимо провести полную цифровизацию налогового контроля и на 30% сократить формы налоговой отчетности. Можно и нужно как минимум на 20% уменьшить общее количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет.

Там, где нет значимой фискальной отдачи, следует исключить их полностью, остальные можно объединить. Показала свою востребованность инициатива по внедрению розничного налога.

Учитывая положительный опыт, правительство расширит сферу его охвата в два раза. Предстоит также ускорить введение прогрессивного налогообложения. В рамках перезагрузки налоговой политики от правительства и парламента потребуются смелые и выверенные решения", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034856-tokaev-poruchil-umenshit-kolichestvo-vidov-nalogovyh-platezhey-v-byudzhet/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.