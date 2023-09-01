Казахстанцы смогут выбирать акимов городов

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Акимов районов и городов областного значения будут выбирать в Казахстане. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания, передает NUR.KZ.

Президент в своей речи отметил необходимость пересмотра механизма мониторинга и контроля исполнения поручений.

"Запрос общества на новые подходы, инновационные идеи, свежие кадры высок как никогда. Поэтому будет создан кадровый резерв политических служащих, который позволит сформировать полноценную «скамейку запасных».

Этот шаг очень важен в условиях острого кадрового дефицита. Желающих получить высокую должность у нас более чем достаточно, но их квалификация не соответствует требованиям. Поэтому следует предметно заняться кадровым вопросом, надо готовить качественных специалистов. Для этого нужно задействовать и кадровый потенциал политических партий", - сообщил президент.

Он добавил, что важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.

"Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов. За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения", - резюмировал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034862-kazahstantsy-smogut-vybirat-akimov-gorodov/