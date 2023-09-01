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30 лет независимости Казахстана

Токаев: Никто не придет со стороны и не сделает Казахстан лучше вместо нас

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в итоге своего послания народу заявил, что достичь поставленных целей будет непросто, однако "никто не сделает Казахстан лучше", кроме его граждан, передает NUR.KZ.

Токаев заявил: обстановка в мире сейчас сложная. Многие страны переживают природные катаклизмы, испытывают дефицит электроэнергии и продовольствия, усиливается инфляция и рост цен, между государствами идут противостояния и вооруженные конфликты, число беженцев превысило 110 млн человек.

"Все это оказывает негативное влияние и на Казахстан. Однако даже в условиях глобальной турбулентности и неопределенности мы будем твердо следовать своим курсом. Безусловно, путь прогресса и поступательного развития не бывает гладким и безоблачным.

Никто к нам не придет со стороны и не сделает Казахстан лучше вместо нас. Каждый гражданин нашей страны должен идти в ногу со временем. В такое кризисное время наш народ должен сохранять единство и сплоченность. Другого варианта нет", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034872-tokaev-nikto-ne-pridet-so-storony-i-ne-sdelaet-kazahstan-luchshe-vmesto-nas/

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