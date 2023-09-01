Токаев выступил с посланием народу Казахстана (видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента. Мероприятие транслировалось в прямом эфире телеканала КТК.

Глава государства выступил с традиционным посланием народу Казахстана. Трансляция велась как на республиканских телеканалах, так и на официальном сайте Акорды, аккаунтах пресс-службы президента в социальных сетях.

В совместном заседании палат парламента наряду с депутатами мажилиса и сената, руководителями центральных государственных органов приняли участие:

члены Национального курултая;

члены Комиссии по правам человека;

члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике;

представители общественности и трудовых коллективов.

Ранее в пресс-службе Касым-Жомарт Токаева сообщали, что глава государства планирует изложить свое видение экономической политики страны.

Напомним, что распоряжение о сегодняшнем созыве совместного заседания палат парламента подписал председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

В прошлый раз президент выступал с посланием народу Казахстана 1 сентября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034795-tokaev-vystupaet-s-poslaniem-narodu-kazahstana-onlayn-translyatsiya/