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Токаев выступил с посланием народу Казахстана (видео)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента. Мероприятие транслировалось в прямом эфире телеканала КТК.

Глава государства выступил с традиционным посланием народу Казахстана. Трансляция велась как на республиканских телеканалах, так и на официальном сайте Акорды, аккаунтах пресс-службы президента в социальных сетях.

В совместном заседании палат парламента наряду с депутатами мажилиса и сената, руководителями центральных государственных органов приняли участие:

  • члены Национального курултая;
  • члены Комиссии по правам человека;
  • члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике;
  • представители общественности и трудовых коллективов.

Ранее в пресс-службе Касым-Жомарт Токаева сообщали, что глава государства планирует изложить свое видение экономической политики страны.

Напомним, что распоряжение о сегодняшнем созыве совместного заседания палат парламента подписал председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

В прошлый раз президент выступал с посланием народу Казахстана 1 сентября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034795-tokaev-vystupaet-s-poslaniem-narodu-kazahstana-onlayn-translyatsiya/

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