Улицу в самом центре Алматы перекроют на одну ночь для ремонта

Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы проведут средний ремонт одного из участков улицы Байзакова. Речь идет об отрезке "Тимирязева – Сатпаева", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В акимате пояснили, что работы были запланированы еще на 29 августа, однако их пришлось перенести в связи с выходом из строя техники подрядчика.

Согласно новым срокам, ремонт улицы Байзакова на участке от Тимирязева до Сатпаева будет проводиться с 23:00 30 августа до 06:00 31 августа.

При этом дорожное движение здесь будет полностью перекрыто. Объехать закрытый участок можно будет через улицы Ауэзова, Сатпаева, Байтурсынова и Тимирязева.

Схема движения по перекрытому участку улицы Байзакова: акимат Алматы

"Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 2 экипажа полка патрульной полиции.

Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее", – обратился акимат к гостям и жителям Алматы.

Напомним, что до сегодняшнего утра в Алматы был полностью перекрыт участок улицы Тлендиева от проспекта Абая до улицы Толе би. Движение машин здесь тоже прерывали на ночь.

При этом в городе все еще ремонтируют улицу Шаляпина в Ауэзовском районе – на участке между улицами Берегового и Ашимова.

Незадолго до этого в Алматы велся ремонт сразу на нескольких крупных проспектах, за что акиму Ерболату Досаеву даже пришлось объясняться перед горожанами. Примерно через месяц после этого был завершен ремонт на проспекте Абая, а еще через пару дней – на Аль-Фараби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034584-ulitsu-v-samom-tsentre-almaty-perekroyut-na-odnu-noch-dlya-remonta/