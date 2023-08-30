Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Улицу в самом центре Алматы перекроют на одну ночь для ремонта

Опубликовано:

Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы проведут средний ремонт одного из участков улицы Байзакова. Речь идет об отрезке "Тимирязева – Сатпаева", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В акимате пояснили, что работы были запланированы еще на 29 августа, однако их пришлось перенести в связи с выходом из строя техники подрядчика.

Согласно новым срокам, ремонт улицы Байзакова на участке от Тимирязева до Сатпаева будет проводиться с 23:00 30 августа до 06:00 31 августа.

При этом дорожное движение здесь будет полностью перекрыто. Объехать закрытый участок можно будет через улицы Ауэзова, Сатпаева, Байтурсынова и Тимирязева.

Схема движения по перекрытому участку улицы Байзакова
Схема движения по перекрытому участку улицы Байзакова: акимат Алматы

"Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 2 экипажа полка патрульной полиции.

Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее", – обратился акимат к гостям и жителям Алматы.

Напомним, что до сегодняшнего утра в Алматы был полностью перекрыт участок улицы Тлендиева от проспекта Абая до улицы Толе би. Движение машин здесь тоже прерывали на ночь.

При этом в городе все еще ремонтируют улицу Шаляпина в Ауэзовском районе – на участке между улицами Берегового и Ашимова.

Незадолго до этого в Алматы велся ремонт сразу на нескольких крупных проспектах, за что акиму Ерболату Досаеву даже пришлось объясняться перед горожанами. Примерно через месяц после этого был завершен ремонт на проспекте Абая, а еще через пару дней – на Аль-Фараби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034584-ulitsu-v-samom-tsentre-almaty-perekroyut-na-odnu-noch-dlya-remonta/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.