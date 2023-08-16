В акимате Алматы заявили, что досрочно закончили ремонт на проспекте Аль-Фараби

Перекресток. Фото: Акимат Алматы

Средний ремонт проезжей части проспекта Аль-Фараби завершен раньше срока, заявили в акимате Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В план дорожных работ по среднему ремонту на текущий год был включен проспект Аль-Фараби от проспекта Достык до улицы Аскарова, общей протяженностью более 9 км, уточнили в акимате.

В ведомстве подчеркнули, что предыдущий средний ремонт был проведен на данном участке проводили в 2010 году.

Была проведена проверка, выявившая дефекты.

"Таким образом, в июле были начаты работы по среднему ремонту, которые планировалось завершить до 31 августа текущего года. Для удобства горожан работы проводились в ночное время. Бригады работали в усиленном режиме, благодаря чему средний ремонт проезжей части удалось завершить раньше срока - 16 августа", - говорится в сообщении акимата.

Проспект Аль-Фараби. Фото: Акимат Алматы

Также в ведомстве отметили, что средний ремонт включает работы и по тротуарной части, которые планируют завершить до 31 августа.

На сегодняшний день по проспекту ведутся работы на мосту через реку Есентай.

Ремонт дорог в Алматы

Ранее в Алматы одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая. Аким города Ерболат Досаев объяснял, почему было принято такое решение.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали с 2010 года, а проспект Абая - с 2015-го. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

В акимате также рассказывали о новом способе ремонта дорог, который, как ожидается, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5-ти до ожидаемых 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

На днях сообщалось, что ремонт на проспекте Абая завершен, а на проспекте Аль-Фараби оставался всего лишь один небольшой участок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032670-akimat-almaty-zayavil-o-zavershenii-remonta-na-prospekte-al-farabi/