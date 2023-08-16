Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В акимате Алматы заявили, что досрочно закончили ремонт на проспекте Аль-Фараби

Опубликовано:

Перекресток в Алматы после ремонта
Перекресток. Фото: Акимат Алматы

Средний ремонт проезжей части проспекта Аль-Фараби завершен раньше срока, заявили в акимате Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В план дорожных работ по среднему ремонту на текущий год был включен проспект Аль-Фараби от проспекта Достык до улицы Аскарова, общей протяженностью более 9 км, уточнили в акимате.

В ведомстве подчеркнули, что предыдущий средний ремонт был проведен на данном участке проводили в 2010 году.

Была проведена проверка, выявившая дефекты.

"Таким образом, в июле были начаты работы по среднему ремонту, которые планировалось завершить до 31 августа текущего года. Для удобства горожан работы проводились в ночное время. Бригады работали в усиленном режиме, благодаря чему средний ремонт проезжей части удалось завершить раньше срока - 16 августа", - говорится в сообщении акимата.

Аль-Фараби после ремонта
Проспект Аль-Фараби. Фото: Акимат Алматы

Также в ведомстве отметили, что средний ремонт включает работы и по тротуарной части, которые планируют завершить до 31 августа.

На сегодняшний день по проспекту ведутся работы на мосту через реку Есентай.

Ремонт дорог в Алматы

Ранее в Алматы одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая. Аким города Ерболат Досаев объяснял, почему было принято такое решение.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали с 2010 года, а проспект Абая - с 2015-го. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

В акимате также рассказывали о новом способе ремонта дорог, который, как ожидается, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5-ти до ожидаемых 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

На днях сообщалось, что ремонт на проспекте Абая завершен, а на проспекте Аль-Фараби оставался всего лишь один небольшой участок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032670-akimat-almaty-zayavil-o-zavershenii-remonta-na-prospekte-al-farabi/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.