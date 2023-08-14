Ремонт по Абая завершили в Алматы, на Аль-Фараби закроют последний участок

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы подходит к завершению ремонт дорожного полотна по одним из важнейших транспортных артерий города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Так, сообщается, что при благоприятных погодных условиях с 23:00 14 августа до 06:00 16 августа планируется отремонтировать участок проезжей части проспекта Аль-Фараби от проспекта Дулати до улицы Аскарова. Это будет финальный отрезок ремонтируемой дороги.

Отмечается, что движение на участке будет временно ограничено.

"По перекрытым участкам будет организовано транспортное движение через съезды и по кольцевым движениям улиц Мустафина и Торайгырова", – говорится в сообщение.

Также в ведомстве подчеркнули, что ремонт планируется завершить досрочно, так как ранее предположительной датой окончания работ было 31 августа.

При этом средний ремонт проезжей части проспекта Абая уже завершен раньше утвержденного срока.

"В текущем году в рамках среднего ремонта были запланированы работы по проспекту Абая протяженностью 6,5 километров на участке от улицы Тлендиева до проспекта Достык.

Предыдущий средний ремонт был проведен на данном участке в 2012 году", – заявили представители акимата.

Также напомним, что с 21:00 14 августа до 06:00 16 августа будет полностью ограничено движение по улице Шаляпина от улицы Ашимова до улицы Яссауи в оба направления.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города.

Ремонт дорог в Алматы

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев объяснял, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

"Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

В акимате также рассказывали о новом способе ремонта дорог, который, как ожидается, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032437-remont-po-abaya-zavershili-v-almaty-na-al-farabi-ostalsya-posledniy-uchastok/