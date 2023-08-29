Алматинцев предупредили о перекрытии двух улиц из-за ремонта

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Сразу две улицы перекроют ночью в Алматы из-за проведения ремонтных работ. В пресс-службе акимата города, рассказали, где будут организован объезд, передает корреспондент NUR.KZ.

С 23:00 29 августа до 06:00 30 августа в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия будет полностью перекрыто движение по улице Тлендиева на участке от проспекта Абая до улицы Толе би.

Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год, отметили в ведомстве.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Отеген батыра, Брусиловского и Толе би, а также проспект Абая.

Объезд. Схема: Акимат Алматы

Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы два экипажа полка патрульной полиции.

Кроме того в Алматы начинается средний ремонт улицы Байзакова.

С 23-00 29 августа до 06-00 30 августа по улице Байзакова от улицы Тимирязева до Сатпаева будет проводиться средний ремонт дорожного покрытия с полным перекрытием движения.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Ауэзова, Сатпаева, Байтурсынова и Тимирязева.

"Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее", - обратились к алматинцам в акимате.

Объезд. Схема: Акимат Алматы

Напомним, ранее ремонт дорожного покрытия начали на участке улицы Шаляпина, от Берегового до Ашимова. Работы планируется завершить до 31 августа.

Кроме того, ранее в акимате Алматы заявили, что досрочно закончили ремонт на проспекте Аль-Фараби, который планировали завершить лишь к 1 сентября.

Также мы писали, что два автобуса поменяют схемы движения до апреля 2024 года в Алматы. Это связано с реконструкцией привокзальной территории аэропорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034476-almatintsev-predupredili-o-perekrytii-dvuh-ulits-iz-za-remonta/