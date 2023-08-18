Участок улицы в верхней части Алматы перекроют из-за ремонта

Ремонт дорог в Алматы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Часть улицы Шаляпина от Берегового до Ашимова планируют перекрыть из-за проведения на ней среднего ремонта. Об этом сообщили в акимате Алматы, передает NUR.KZ.

Как рассказали в акимате, ремонт будут проводить на участке протяженностью 4 км. Ремонт планируется завершить до 31 августа.

Кроме того, с 23:00 18 августа до 06:00 20 августа будет полностью закрыта часть улицы Шаляпина от Ашимова до Яссауи. Там будут укладывать полимерное асфальтобетонное покрытие.

Схема перекрытия Шаляпина: акимат Алматы

В акимате также рассказали о временном графике движения маршрутов с 23:00 18 августа до 06:00 20 августа:

№4 - в северном направлении - ул. Грозы - ул. Кунаева - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по схеме;

В обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - ул. Кунаева - ул. Рыскулова - далее по схеме;

№15 - в южном направлении - ул. Ашимова - пр. Абая - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по маршруту;

В обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Ашимова - далее по маршруту;

№44 - в западном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - ул. Жандосова - ул. Рыскулова - далее по схеме;

В обратном направлении - ул. Грозы - ул. Жандосова - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по маршруту;

№50 - в южном направлении - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Ашимова - далее по схеме;

В обратном направлении - ул. Ашимова - пр. Абая - ул. Яссауи - далее по схеме;

№110 - в южном направлении - ул. Аспандиярова - пр. Абая - разворот на ул. Момышулы - далее движение в обратном направлении, перенос конечного пункта на остановочный пункт станции метро "Бауыржан Момышулы"» (северная);

В обратном направлении - начало с конечного пункта станции метро "Бауыржан Момышулы" - пр. Абая - ул. Аспандиярова - далее по схеме;

№137 - в восточном направлении - ул. Ашимова - пр. Абая - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по схеме;

В обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Ашимова - далее по схеме.

Напомним, ранее в акимате Алматы заявили, что досрочно закончили ремонт на проспекте Аль-Фараби, который планировали завершить лишь к 1 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033080-uchastok-ulitsy-v-verhney-chasti-almaty-perekroyut-iz-za-remonta/