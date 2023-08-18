Участок улицы в верхней части Алматы перекроют из-за ремонта
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Часть улицы Шаляпина от Берегового до Ашимова планируют перекрыть из-за проведения на ней среднего ремонта. Об этом сообщили в акимате Алматы, передает NUR.KZ.
Как рассказали в акимате, ремонт будут проводить на участке протяженностью 4 км. Ремонт планируется завершить до 31 августа.
Кроме того, с 23:00 18 августа до 06:00 20 августа будет полностью закрыта часть улицы Шаляпина от Ашимова до Яссауи. Там будут укладывать полимерное асфальтобетонное покрытие.
В акимате также рассказали о временном графике движения маршрутов с 23:00 18 августа до 06:00 20 августа:
- №4 - в северном направлении - ул. Грозы - ул. Кунаева - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по схеме;
В обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - ул. Кунаева - ул. Рыскулова - далее по схеме;
- №15 - в южном направлении - ул. Ашимова - пр. Абая - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по маршруту;
В обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Ашимова - далее по маршруту;
- №44 - в западном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - ул. Жандосова - ул. Рыскулова - далее по схеме;
В обратном направлении - ул. Грозы - ул. Жандосова - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по маршруту;
- №50 - в южном направлении - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Ашимова - далее по схеме;
В обратном направлении - ул. Ашимова - пр. Абая - ул. Яссауи - далее по схеме;
- №110 - в южном направлении - ул. Аспандиярова - пр. Абая - разворот на ул. Момышулы - далее движение в обратном направлении, перенос конечного пункта на остановочный пункт станции метро "Бауыржан Момышулы"» (северная);
В обратном направлении - начало с конечного пункта станции метро "Бауыржан Момышулы" - пр. Абая - ул. Аспандиярова - далее по схеме;
- №137 - в восточном направлении - ул. Ашимова - пр. Абая - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по схеме;
В обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Ашимова - далее по схеме.
Напомним, ранее в акимате Алматы заявили, что досрочно закончили ремонт на проспекте Аль-Фараби, который планировали завершить лишь к 1 сентября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033080-uchastok-ulitsy-v-verhney-chasti-almaty-perekroyut-iz-za-remonta/