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Электромобили почти на 80 млн тенге хотели закупить в акимате Актюбинской области

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Электромобиль стоит на зарядке
Электромобиль. Иллюстративное фото: Seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Сотрудники департамента Антикора по Актюбинской области установили, что в областном акимате хотели закупить два электрокара по 38,9 млн тенге. Стоимость авто была завышена, пишет газета "Диапазон".

По данным издания, сотрудники антикоррупционного департамента установили, что в управлении делами акимата Актюбинской области планируют приобрести два электромобиля по 38,9 млн тенге за штуку.

"В заявке было указано, что у электромобиля должен быть полный привод, не менее 5 мест и 4 дверей, мультимедийная система с дисплеем, система стабилизации, антиблокировочная система тормозов, фронтальные подушки безопасности. Максимальная мощность: не менее 325 лошадиных сил при 77 кВт/ч", – говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что среднерыночная стоимость таких электрокаров составляет около 29 млн тенге – то есть цена была завышена на 9 млн тенге.

После этого договор о госзакупках привели в соответствие с рыночными ценами. Но, как сообщили позже в пресс-службе ведомства, сейчас от покупки электромобилей и вовсе отказались.

Напомним, в середине июля мы рассказывали о том, что полиция Кызылординской области планировала закупить автомобили стоимостью от 40 млн тенге. Тогда в ведомстве сообщали, что для укрепления материально-технической базы ДП региона в акимат было внесено предложение о приобретении дополнительных 4 единиц автотранспортных средств.

А в начале августа покупку двух кондиционеров за 40 млн тенге объяснили в полиции Астаны.

"Данные прецизионные (промышленные) кондиционеры представляют собой сложный механизм действия, так как оборудование обладает высокой производительностью в режиме охлаждения и большим количеством важных для работы узлов", – объясняли тогда сотрудники органа.

Еще ранее стало известно о факте, когда в Петропавловске килограмм макарон планировали закупить почти за 18 млн тенге. А чиновники Северо-Казахстанской области хотели приобрести уголь по 10 тыс. тенге за килограмм.

Также в феврале сотрудники Антикора по Жамбылской области нашли на сайте госзакупок лот с покупкой акиматом офиса за 19 млн тенге. В акимате же заявили, что произошла техническая ошибка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033900-elektromobili-pochti-na-80-mln-tenge-hoteli-zakupit-v-akimate-aktyubinskoy-oblasti/

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