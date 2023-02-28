Сельский акимат хотел купить офис за 19 млн тенге в Жамбылкой области

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Факт неоправданной траты бюджетных средств выявили сотрудники антикоррупционной службы в Жамбылской области - сельский акимат планировал купить офисное здание за 19 млн тенге.

Представители областного департамента по противодействию коррупции выяснили, что здание у акимата Жанаарыкского сельского округа Сарысуского района имеется, и необходимости в покупке нового не было, передает телеканал "Хабар 24".

Офисное здание стоимостью больше 19 млн тенге планировал приобрести сельский акимат на сайте госзакупок. В свою очередь госслужащие пояснили, что на сайте произошла техническая ошибка.

Сотрудники Антикора направили соответствующее уведомление. Отмечается, что на его основании данный лот исключили из госзакупок.

Корреспонденты подчеркивают, что в прошлом году после пересмотра закупочных цен удалось вернуть в казну 360 млн тенге, а за несколько месяцев текущего года уже 70 млн тенге бюджетных средств.

"Также имеется один факт - это необоснованное завышение стоимости при планировании государственных закупок. Это опять же Сарысуский районный акимат, которым на приобретение LED-экрана был заложен 61 миллион тенге, тогда как средняя стоимость данного LED-экрана составляет 40 миллионов тенге. При мониторинге это было установлено, направлено определенное представление в их адрес. В последующем этот лот был отменен и закуплен на 40 миллионов, что привело к экономии бюджетных средств на 21 миллион тенге", - сообщил врио руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Куаныш Ахметкалиев.

Стоит отметить, что согласно статье 4 закона "О государственных закупках", осуществление государственных закупок основывается на принципах:

оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, недопущения сговора между участниками закупок; открытости и прозрачности процесса государственных закупок, в том числе с соблюдением законных прав поставщиков на коммерческую тайну (до подведения итогов государственных закупок); оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан; ответственности участников государственных закупок; недопущения коррупционных проявлений; приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг; соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых товарах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011082-selskiy-akimat-hotel-kupit-ofis-za-19-mln-tenge-v-zhambylkoy-oblasti/