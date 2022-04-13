Килограмм макарон почти за 18 млн тенге планировали закупить в Петропавловске

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КГУ "Петропавловский центр социальной адаптации" планировало закупить один килограмм макарон почти за 18 млн тенге. Однако потом сумма была значительно снижена. Об этом сообщается на официальном сайте департамента по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

В ведомстве отметили, что на постоянной основе ведется мониторинг системы государственных закупок.

По итогам 1-го квартала 2022 года общая сумма уменьшения цен составила 581,9 млн тенге.

Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по СКО Нурлан Жахин привел примеры некоторых выявленных фактов завышения стоимости товаров.

Так, руководство областного центра фтизиопульмонологии после рекомендательного письма отказалось от закупа 100 000 респираторов на общую сумму 150 млн тенге. При этом медианная цена за одно средство индивидуальной защиты составляет 493 тенге.

Также встречались ошибочно вбитые данные. Например, Петропавловский центр социальной адаптации планировал закупить один килограмм макарон за 17 776 750 тенге. Но после вмешательства Антикоррупционной службы принято решение приобрести фигурные рожки на общую сумму 23 250 тенге - по 250 тенге за кг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кызылординской области чиновники собирались купить литр молока за 14,5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964880-kilogramm-makaron-pochti-za-18-mln-tenge-planirovali-zakupit-v-petropavlovske/