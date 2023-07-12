Покупку полицией "крутых авто по 40 млн тенге" обсуждают казахстанцы

Kia. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появилась информация о том, что полиция планирует закупить автомобили стоимостью от 40 млн тенге. По этому поводу высказались в ДП Кызылординской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я понимаю, почему такие крутые автомобили класса люкс Kia K9 в количестве 4 штук и стоимостью от 40 млн тенге хочет получить за наш счет из областного бюджета ДП Кызылординской области.

Но никак не могу понять наших областных депутатов, которых мы якобы "выбрали", почему они выделили деньги на такие дорогостоящие игрушки, несмотря на рекомендации Общественного совета отказать в закупе", - указывается в посте в Facebook.

Пользователи принялись обсуждать покупку автомобилей.

"У них недавно же автопарк пополнился новыми машинами. Зачем им еще эти автомобили?", "Теперь ждите заявку на дорогие запчасти", "Для начальника полиции и его замов машины?", "Зачем? А как пропустили такое финансирование, какая необходимость?" - пишут комментаторы.

Между тем в ДП Кызылординской области ответили, что согласно инструкции, утвержденной МВД, на патрульную полицию возложена профилактика правонарушений, направленная на сохранение жизни и здоровья охраняемых лиц во время их прибытия с рабочим визитом в ходе официальных командировок и сопровождение их машин в специальной колонне.

Срок эксплуатации автомобилей составляет 7 лет. И у тех, которые действовали с 2013 года, он истек.

Как пояснили в ведомстве, глава государства отметил, что в целях развития национальной экономики нужно оказывать поддержку отечественным производителям, которые собирают транспортные средства в Казахстане.

"В этой связи проведенный анализ технической спецификации автомобилей, выпускаемых в нашей стране, показал, что они имеют высокое качество и безопасность. Особенно высоко оценена техническая спецификация Kia K9, отвечающего требованиям уполномоченного органа - Министерства внутренних дел.

В частности, они оснащены современными технологиями, прочным двигателем и ходовой частью, просты в эксплуатации", - рассказали в ДП Кызылординской области.

Поэтому, продолжили в ведомстве, в целях укрепления материально-технической базы ДП Кызылординской области в акимат внесено предложение о приобретении дополнительных 4 единиц автотранспортных средств.

В ходе обсуждения этого вопроса с членами Общественного совета было отмечено, что нет необходимости приобретать автомобили, если они не являются специально оборудованными.

Также разъяснено, что транспортные средства для обеспечения безопасности лиц, находящихся в служебных командировках, оборудуют красно-синими световыми лампами, звукоусилителями и другими необходимыми средствами.

"Кроме того, у официальных дилеров, реализующих отечественные автомобили, были запрошены ценовые предложения на данный автомобиль и предложены минимальные цены. В настоящее время ведутся работы по государственным закупкам", - резюмировали в ДП региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Караганде борцы с коррупцией не позволил чиновникам закупить дорогие машины, чехлы на авто, завышенную по стоимости мебель, компьютеры, продукты питания и многое другое. Так удалось сохранить более одного миллиарда тенге.

В январе 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запретить покупать дорогие автомобили и мебель госорганам.

"Я предлагаю наложить мораторий на покупку дорогих объектов транспорта и мебели, на проведение форумов и конференций - мероприятия должны приносить практическую пользу. Все расходы должны быть обоснованными и оправданными. Средства должны работать во благо народа", - заявил тогда глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028385-pokupku-politsiey-krutyh-avto-po-40-mln-tenge-obsuzhdayut-kazahstantsy/