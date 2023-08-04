Покупку двух кондиционеров за 40 млн тенге объяснили в полиции Астаны

Полицейские. Иллюстративное фото: polisia.kz

Департамент полиции Астаны планирует купить два кондиционера за 40 миллионов тенге, стоимость каждого устройства - 20 млн тенге. Соответствующий лот появился на сайте государственных закупок.

Согласно информации на сайте, лот был размещен в конце июля. Так, Департамент полиции Астаны планирует закупить два кондиционера для серверного помещения. Стоимость каждого устройства - 20 089 285.712 тенге.

Всего ведомство планирует приобрести 2 устройства, потратив на это 40 178 571.424 тенге.

В столичном департаменте полиции корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что разметили лот о закупе кондиционеров, и объяснили столь высокие цены на них.

"Данные прецизионные (промышленные) кондиционеры представляют собой сложный механизм действия, так как оборудование обладает высокой производительностью в режиме охлаждения и большим количеством важных для работы узлов", - говорится в комментарии ведомства.

Отмечается, что кондиционеры смогут поддерживать оптимальные параметры воздуха в серверном помещении и обеспечить бесперебойную круглосуточную работу информационных систем и баз данных полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031211-pokupku-dvuh-konditsionerov-za-40-mln-tenge-obyasnili-v-politsii-astany/