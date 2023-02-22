Уголь по 10 тыс. тенге за кг хотели закупить чиновники в СКО

Уголь. Иллюстративное фото: pexels.com

В Северо-Казахстанской области чиновники от здравоохранения планировали закупить уголь по 10 тыс. тенге за килограмм. Завышение цены обнаружили в Антикоррупционной службе, передает Astana TV.

Речь в данном случае идет об Уалихановской районной больнице.

"Наши аналитики посредством системы "Единое окно закупок" выявляют заказчиков с высоким риском коррупции. Результаты направляются всем администраторам бюджетных программ из "группы риска". Основной призыв - пересмотреть пункты плана закупок в сторону "адекватной" цены", - отметил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО Сергей Петров.

За 2022 год выявлено 96 фактов завышения планируемых закупочных цен, по которым приняты меры по снижению цен 49 госорганами. Общая сумма уменьшения закупочных цен составила более 2 млрд тенге.

К примеру, в филиале "Енбек-Кызылжар" снизили цену за килограмм рыбы (минтай), которую планировали купить по 12 тыс. тенге за килограмм, при этом экономия составила более 150 млн тенге.

Справочно: "Енбек-Кызылжар" - филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Только за январь текущего года в СКО внесено 19 рекомендательных писем 14 госорганам, которые пересмотрели свои пункты планов в сторону уменьшения на сумму более 170 млн тенге.

Как отмечают в Антикоре, на сегодняшний день превентивная деятельность в сфере государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора - одно из приоритетных направлений.

В качестве превентивного инструмента используются информационные системы: веб-портал государственных закупок и "Единое окно закупок".

"Единое окно закупок" - это новый формат взаимодействия с НПП "Атамекен". На этом ресурсе можно увидеть планы закупок всех госучреждений, недропользователей, национальных компаний, институтов развития и аграрного сектора страны. Все это позволяет осуществлять контроль за государственными закупками и закупками квазигоссектора.

Данная информационная система обладает функционалом выявления коррупционных рисков в режиме онлайн.

О коррупционных проявлениях, к примеру, часто свидетельствуют необоснованно заниженные или завышенные цены, сжатые сроки поставок, благосклонность к конкретным поставщикам и другие нарушения.

"Единое окно закупок" указывает на все аномальные показатели, а выгрузка данных по рисковым договорам облегчает камеральный анализ. Программа позволяет в режиме реального времени сопоставлять актуальную среднюю цену на товары и услуги с объявленной ценой того или иного лота.

Антикоррупционный мониторинг проводится на постоянной основе.

Напомним, в Казахстане систематически выявляют необоснованно завышенные цены при госзакупках. Например, стало известно о факте, когда в Петропавловске килограмм макарон планировали закупить почти за 18 млн тенге. В Кызылординской области один из сельских акиматов опубликовал необычный лот о приобретении тетради, цена которой составляла 1,5 млн тенге. В Алматинской области чиновники хотели купить комплект книг за 57 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010351-ugol-po-10-tys-tenge-za-kg-hoteli-zakupit-chinovniki-v-sko/