Часть бордюров заменили по Аль-Фараби в Алматы: в акимате показали результат (фото)

Знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы по проспекту Аль-Фараби завершили ремонт бордюров. Доля замененных на новые составила около 3%, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В акимате Алматы напомнили, что в ходе среднего ремонта проспекта Аль-Фараби от проспекта Достык до улицы Аскарова, который начался в июле, проводилась рихтовка гранитных бордюров, которые были сбиты или имели дефекты.

Сообщается, что всего на данном участке, протяженность которого равна 9,3 км, установлено 25,3 тыс. погонных метров бортовых камней (бордюров).

"Из них в ходе среднего ремонта были демонтированы для выравнивания и рихтовки 16,4 тыс. п. м бордюров, а заменены только 780 п. м бордюров, которые из-за имеющихся дефектов не подлежали повторному использованию", – говорится в пресс-релизе.

До и после ремонта. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Так, доля замененных бордюров на новые на проспекте Аль-Фараби составила около 3% – это средний показатель по всему городу.

Бордюры часто повреждаются или смещаются из-за дорожно-транспортных происшествий. После чего между покрытием и бордюром появляются щели, которые приводят к трещинам на дорогах.

Ремонт бордюров. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Поэтому перед укладкой асфальтобетонного покрытия для обеспечения качественной работы необходимо поставить бордюры ровно, пояснили в акимате.

Рихтовка — это снятие гранитных бордюров, которые были смещены, и их установка на уровень проезжей части. Она и проводится для повышения эксплуатационных качеств дорожного полотна.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев говорил, что на дорогах Алматы есть только два вида бордюров – цементно-песчаные и гранитные.

Первые прессуются, а потом устанавливаются. Срок их эксплуатации – не более 5 лет с учетом того, что зимой дороги обрабатываются химическими средствами, а также очисткой при помощи спецтехники.

Гранитный бордюр служит от 10 до 15 лет.

"По проспекту Аль-Фараби мы предполагали, что заменим до 20-25% бордюров, но поменяли только 3%", – сказал Досаев.

Ранее аким города объяснил, почему в Алматы часто меняют бордюры.

"Когда бордюр снимают, то перед укладкой асфальта его приводят в порядок. Тот бордюр, который можно привести в порядок, укладывают обратно. Те, которые не подлежат укладке, согласно нормам нужно заменить", – пояснил он.

Напомним, средний ремонт проспекта Аль-Фараби был завершен почти на две недели раньше срока – 16 августа. Предыдущий средний ремонт был проведен на данном участке в 2010 году.

Ремонт на проспекте Абая в Алматы завершили днями ранее.

Ранее в Алматы одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая. Аким города Ерболат Досаев объяснял, почему было принято такое решение. По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали с 2010 года, а проспект Абая – с 2015-го. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

В акимате также рассказывали о новом способе ремонта дорог, который, как ожидается, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых 8-10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033666-chast-bordyurov-zamenili-po-al-farabi-v-almaty-v-akimate-pokazali-rezultat-foto/