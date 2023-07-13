Почему в Алматы часто меняют бордюры, объяснил Досаев

Бордюр. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос горожан, почему в южной столице часто меняют бордюры. По его словам, это вопрос создания нормальной инфраструктуры в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Бостандыкского района Алматы во время встречи акима города с населением возмутилась тем, что в Алматы постоянно меняют бордюры. Она спросила, зачем это делать, если бордюры в нормальном состоянии.

"Бордюры существуют двух видов. Есть песчаные, их срок жизни не дольше пяти лет. Есть гранитные, они служат до 15 лет. Когда бордюр снимают, то перед укладкой асфальта его приводят в порядок.

Тот бордюр, который можно привести в порядок, укладывают обратно. Те, которые не подлежат укладке, согласно нормам нужно заменить", – отметил Досаев.

Он добавил, что постоянно держит этот вопрос на контроле и его задача как акима является не заменить все бордюры, а сделать нормальные дороги с инфраструктурой.

Кроме того, аким города высказался о замене асфальта на дорогах Алматы. По его словам, иногда даже после укладки асфальта возникают проблемы на инженерных коммуникациях. Возникновение большинства заплаток и переделок на асфальте в большинстве случаев связано именно с проблемами с коммуникациями.

"В идеале все инженерные коммуникации нужно разом отремонтировать, привести в порядок, а затем – уложить асфальт, чтобы потом ничего не трогать. Но на деле все происходит иначе.

Нельзя выделить деньги на ремонт какого-то участка, если межремонтный период еще не прошел и не пришел срок для нового ремонта. Когда говорят, что в Алматы постоянно меняют асфальт, то это работают подрядчики, которые после себя должны работу провести", – сказал Ерболат Досаев.

Аким Алматы также ответил на вопрос, почему в городе прекратили белить деревья известкой.

Кроме того, он объяснил, почему в Алматы начали одновременно ремонтировать две главные магистральные дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028482-pochemu-v-almaty-chasto-menyayut-bordyury-obyasnil-dosaev/