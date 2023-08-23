"Я виноват, если вы это хотите услышать": Ногаев высказался о ситуации с водой в Актау (видео)

Нурлан Ногаев и Асхат Ниязов. Кадр из видео: youtube.com/obozhau

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев дал интервью журналисту Асхату Ниязову. В частности он ответил на вопросы о нехватке воды в Актау.

Интервью с акимом региона вышло на YouTube-канале "Обожаю" журналиста Асхата Ниязова.

Ведущий спросил акима, почему ситуацию с обеспечением воды довели до такого состояния, зная, что город развивается и расширяется.

"Вы правы, вообще, правила градостроительства предполагают, чтобы ресурсы развивались опережающими темпами. Но, к сожалению, вот так и получилось у нас. (...) Виновных не надо искать, все мы виноваты, в данное время я виноват в том, что в области не хватает воды, потому что я не могу обеспечить потребность жителей, если вы это хотите услышать.

В свое время был сбой, было много факторов. Взять и сказать, вот этот виновен – нельзя так говорить", – заявил в ответ Нурлан Ногаев.

Кроме того, в интервью были затронуты темы обмеления Каспийского моря и плотной застройки города Актау.

Как пишет Lada.kz, журналист и создатель YouTube-канала "Обожаю" Асхат Ниязов – снимает сюжеты, в которых простые казахстанцы рассказывают о том, как живут и с какими проблемами сталкиваются. Далее истории казахстанцев ведущий передает чиновникам и пытается получить от них ответы.

Проблемы с водой в Актау

Напомним, в конце мая в одном из микрорайонов Актау жители многоэтажки вывесили на стене дома плакат с вопросом к акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Крупными буквами горожане написали: "Ногаев, су кайда? Где вода?".

В городском акимате, комментируя ситуацию, заявили, что плакат почти сразу убрали сотрудники КСК.

Отмечалось, что в чат акимата Мангистауской области в Telegram от горожан поступают жалобы на отсутствие воды в некоторых микрорайонах.

Тогда аким Актау Ербол Избергенов обратился к жителям из-за перебоев с водой. Он заявил, что местные власти работают над решением проблемы.

Он отметил, что ТОО "МАЭК" обеспечивает город питьевой и технической водой. Объем потребляемой воды в сутки зимой составляет около 34 000 куб. м, а летом – 67 000 куб. м в сутки. Но поскольку МАЭК может покрыть только 52 000 куб. м воды, то дефицит составляет 15 000 куб. м.

Позже и сам аким Мангистауской области ответил актаусцам. Он заявил, что все усилия местных властей направлены на улучшение качества оказываемых коммунальных услуг.

При этом в середине июля стало известно, что президент отреагировал на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по поводу нехватки пресной воды в регионе.

Отмечается, что на решение проблем с нехваткой воды из резерва правительства выделено 5,6 млрд тенге.

Тогда Нурлан Ногаев признал, что в Мангистауской области с начала мая до конца сентября наблюдается дефицит воды.

"В последние два-три дня были значительные упущения в обеспечении водой. Руководством завода, а также в результате своевременно принятых мер данные неполадки устранены", – заявлял он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033555-ya-vinovat-esli-vy-eto-hotite-uslyshat-nogaev-vyskazalsya-o-situatsii-s-vodoy-v-aktau-video/