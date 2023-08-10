Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане

Стенд с баллами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня стартовало августовское ЕНТ, которое продлится до 15 августа. Тестирование будут сдавать почти 20 тысяч человек, сообщает Миннауки и высшего образования в .

Единое национальное тестирование продлится с 10 по 15 августа. На участие в нем было принято более 17 тыс. заявлений.

При этом около 66% сдающих августовское ЕНТ пройдут тестирование на казахском языке, 34% – на русском, 53 человека – на английском языке.

Сегодня экзамен сдают 4499 человек.

"Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбрали место, дату и время проведения экзамена", – говорится в сообщении министерства.

По правилам, на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Прием заявления на участие в августовском ЕНТ осуществлялся с 20 по 30 июля.

В ведомстве напомнили, что выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. Прием осуществляется приемными комиссиями университетов.

"Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам всех пяти ЕНТ, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе", – сообщили в ведомстве.

Далее им дадут возможность поучаствовать в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ-2024 и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе.

Напомним, что список обладателей грантов на предстоящий учебный год опубликовали 5 августа.

А недавно глава НЦТ Руслан Емелбаев поделился малоизвестными способами поступить в университет на грант тем, кому его не присудили от государства.

Также добавим, что январское ЕНТ в этом году длилось с 10 января по 10 февраля. Основное – с 18 мая по 5 июля. После завершения последнего были озвучены итоги.

Так, тестирование сдали 162 тысячи абитуриентов, пороговый балл набрали 135 тысяч. Пять человек показали наивысший результат, набрав 137 баллов. 2 868 поступающих набрали свыше 120 баллов. При этом более 700 человек были удалены из аудиторий из-за нарушений правил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031978-avgustovskoe-ent-startovalo-v-kazahstane/