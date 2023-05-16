Старт основного ЕНТ в Казахстане: глава НЦТ обратился к тестируемым

Калькулятор. Иллюстративное фото: pexels.com

С какими вещами абитуриентам можно зайти на ЕНТ, рассказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев на своей официальной странице в Instagram.

"До сих пор участники ЕНТ спрашивают у меня в Direct-е и комментариях о том, можно ли приносить с собой на тестирование калькулятор. Поэтому еще раз напомню об этом перед основным ЕНТ", – говорится в его публикации.

Руслан Емелбаев подчеркнул, что на тестирование запрещено приносить с собой все, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада.

"Вам будет предоставлен электронный калькулятор на самом компьютере по математике, математической грамотности, физике, информатике, географии, биологии. Также на экранах компьютеров будут доступны таблицы Менделеева и растворимости солей, ряд Бекетова", – добавил он.

По его словам, по желанию выпускников будут предоставляться бумажные версии таблиц.

"Все для вашего удобства, но не стоит забывать и об академической честности”, – добавил директор Национального центра тестирования.

Напомним, по результатам январского ЕНТ более 20 тыс. человек не смогли преодолеть пороговые баллы.

Также в апреле в правила проведения ЕНТ в Казахстане внесли изменения, подробнее о которых можно узнать здесь.

Кроме того, на этой неделе завершился прием заявлений на основное ЕНТ. Само тестирование пройдет с 15 мая по 5 июля.

Добавим, что по информации на сайте Национального центра тестирования, Единое национальное тестирование (ЕНТ) – это одна из форм отборочных экзаменов для поступления в организации высшего и (или) послевузовского образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020849-stalo-izvestno-mozhno-li-zayti-na-ent-s-kalkulyatorom/