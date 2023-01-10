Январское ЕНТ стартовало в Казахстане

Ученик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня, 10 января, в Казахстане стартовало ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Для участия в нем подано около 125 тыс. заявок, передает Министерство науки и высшего образования РК на своей официальной странице в Facebook.

В ведомстве сообщили, что в январском ЕНТ участвуют:

студенты, обучающиеся в вузе и желающие перевестись из творческих групп образовательных программ на другие направления подготовки;

студенты, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе;

выпускники школ для поступления в вуз на платной основе.

При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

Отмечается, что в ЕНТ-2023 формат тестирования остался без изменений. По истории Казахстана участники выполняют 20 заданий, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15, и по 35 заданий - по двум профильным предметам. Всего – 120 вопросов. Максимальное количество баллов – 140.

Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, уменьшилось количество дистракторов (варианты ответа). В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с восьми до шести.

В ведомстве добавили, что начиная с январского ЕНТ, желающие поступить на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" сдают ЕНТ по комбинации "Математика-Информатика".

Во время тестирования для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей. Также участникам ЕНТ разрешается приносить с собой ручку, воду и шоколад.

Ранее директор Национального центра тестирования при Министерстве науки и высшего образования Руслан Емелбаев рассказал об изменениях в ЕНТ. Он заявил, что качество вопросов на ЕНТ совершенствуется. Учитывая мнение экспертов и выпускников школ, были внесены изменения в предметы "История Казахстана" и "Грамотность чтения".

Также специалисты Национального центра тестирования сделали подробный анализ результатов тестирования основного ЕНТ в 2022 году. Директор НЦТ Руслан Емелбаев рассказал, что процент правильных ответов по стране составляет 58%. Лучше всего дети сдали предмет "Грамотность чтения". Кроме того, согласно анализу по гендерному признаку, у девочек результаты лучше (59%), чем у мальчиков (57%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004757-yanvarskoe-ent-startovalo-v-kazahstane/