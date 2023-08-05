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30 лет независимости Казахстана

Опубликован список обладателей грантов

Опубликовано:

Мужчина пришел в аудиторию
Студент в аудитории. Иллюстративное фото: Hill Street Studios/Getty Images

Сегодня Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей государственных грантов в вузы на этот учебный год, с полным списком можете также ознакомиться в нашем Телеграм-канале.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано 94 тысячи заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, Ассоциации высших учебных заведений РК и общественных организаций.

"Стоит отметить, что в этом году по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева было выделено 5 тысяч целевых грантов для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Гранты распределены таким образом: Атырауская область – 1500, Мангистауская область – 1500, Улытауская область – 300, область Жетісу – 300, область Абай – 500, г. Шымкент – 400, Туркестанская область – 500 грантов. Данные гранты выделены на педагогические, инженерные, IT специальности и естественные науки", говорится в сообщении.

По данным министерства, самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология" 22 человека на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (14 человек), "Право" (11 человек), "Подготовка учителей музыки", "Подготовка учителей физической культуры" и "Психология" (по 10 человек).

Как отметили в ведомстве, среди претендентов около 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.

Полный список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год смотрите по этой ссылке>>>

Напомним, в конце июня Миннауки и высшего образования опубликовал список образовательных грантов по Казахстану.

Тогда же сообщалось, в этом году было выделено 88 тыс. грантов для обучения в вузах. Из них около 73 тыс. для бакалавров, более 13 тыс. – для поступления в магистратуру и более 1 800 грантов – для будущих докторов PhD.

При этом, на официальном сайте Национального центра тестирования был опубликован подробный список образовательных программ и количества грантов по каждой из них. Так, стало известно количество грантов для подготовки кадров с высшим образованием (бакалавриат) на 2023-2024 учебный год. Больше всего грантов было выделено на специальности в инженерных, обрабатывающих и строительных отраслях. Всего на для этой категории было предусмотрено 18 744 гранта.

Следующей по востребованности идут педагогические специальности – 12 560 грантов. Кроме того, согласно госзаказу, необходимы специалисты в сфере информационно-коммуникационных технологий. На них было выделено 10 103 гранта.

Кроме того, согласно госзаказу, необходимы специалисты в сфере информационно-коммуникационных технологий. На них было выделено 10 103 гранта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031378-opublikovan-spisok-obladateley-gosudarstvennyh-grantov-na-obuchenie-v-vuzah-kazahstana/

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