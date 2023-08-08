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"Ағай, я не поступил на грант": глава НЦТ рассказал о малоизвестных способах учиться в вузах бесплатно

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студентка на уроке
Студенты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Национального центра тестирования Руслан Емелбаев рассказал, как тем, кому не присудили грант от государства, получить возможность учиться в вузе бесплатно, сообщается в Telegram-канале НЦТ.

Глава НЦТ Руслан Емелбаев поделился, какой вопрос является самым часто задаваемым в его direct в Instagram.

"Ағай, я не поступил(а) на грант. Что еще можно сделать?" – на сегодняшний день это самый часто задаваемый вопрос в моем direct", – отметил он.

По словам Емелбаева, помимо государственных грантов, есть еще несколько видов грантов, на которые можно рассчитывать.

Ниже глава НЦТ перечислил их:

  • Фонд "Қазақстан халқына" в этом году выделил 850 образовательных грантов, сообщил он.

"Особенность гранта в том, что в их конкурсе можно участвовать с любым из 5 сертификатов 2023 года (январское, мартовское, основное и августовское ЕНТ). Обязательно наличие порогового балла. Еще один неоспоримый плюс – грант не нужно отрабатывать", – сказал Емелбаев.

Подать заявление надо с 10 по 17 августа через приемные комиссии вузов.

  • Гранты от местных исполнительных органов.

"Каждый акимат самостоятельно определяет востребованные специальности в своем регионе. В целом, по стране выделяются 3 тыс. акиматовских грантов ежегодно. На гранты некоторых акиматов могут претендовать дети из любых регионов. Однако отработать его придется в том регионе, через который получили грант", – объяснил Емелбаев.

Подача заявления стартует с 10 августа через приемные комиссии вузов.

  • Внутренние гранты вузов – ректорские гранты.

По словам главы НЦТ, даже если в университете нет полностью бесплатного обучения, то, возможно, будут 10-30-50-70% скидки на платное обучение.

  • Гранты от частных компаний.

"Например, в этом году через Ассоциацию KAZENERGY выделяются гранты абитуриентам, желающим связать свою жизнь с нефтегазовой и энергетической отраслью страны. Претендентам на грант KAZENERGY необходимо иметь сертификат ЕНТ с более 80 баллов и среднюю оценку аттестата выше 4,0", – пояснил глава НЦТ.

Для этого, по его словам, надо зайти на сайт grant.kazenergy.com и подать заявку на грант до 31 августа.

  • И последний способ – вакантные гранты.

"Если вам все же не удалось поступить на грант, то вы можете поступить на платное и усердно учиться в вузе, а после первого семестра/курса претендовать на вакантные гранты. Это такие гранты, от которых отказываются другие ребята. Также всю информацию о вакантных грантах нужно будет уточнять в деканате вуза", – поделился Емелбаев.

Напомним, что несколько дней назад опубликовали список обладателей государственных грантов в вузы Казахстана на этот учебный год.

В Министерстве науки и высшего образования рассказали, что всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано 94 тысячи заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

В этом году ЕНТ стартовало 18 мая и продлилось до 5 июля. После его завершения были озвучены итоги.

Так, тестирование сдали 162 тысячи абитуриентов, пороговый балл набрали 135 тысяч. Пять человек показали наивысший результат, набрав 137 баллов. 2 868 поступающих набрали свыше 120 баллов. При этом более 700 человек были удалены из аудиторий из-за нарушений правил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031700-agay-ya-ne-postupil-na-grant-glava-ntst-rasskazal-o-maloizvestnyh-sposobah-uchitsya-v-vuzah-besplatno/

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