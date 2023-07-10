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Итоги ЕНТ-2023 в Казахстане: более 700 абитуриентов выгнали с теста за смартфоны и шпаргалки

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Девушка сидит за партой во время тестирования
Тестирование. Иллюстративное фото: Willie B. Thomas / Getty Images

На брифинге в СЦК озвучили итоги основного ЕНТ-2023 – тестирование сдали 162 тысячи абитуриентов, из них сотни человек не допустили к тесту либо удалили за нарушения, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев, пороговый балл ЕНТ набрали 135 тысяч из 162 тысяч абитуриентов, что составляет около 83% от общего количества.

"Данный показатель увеличился на 16% по сравнению с прошлогодним результатом, в 2022 году средний балл набрали 67%. Средний балл ЕНТ составил 73 балла, что на 7 баллов выше предыдущего года, в 2022 году было 66 баллов.

Пять человек показали наивысший результат, набрав 137 баллов. 2 868 поступающих набрали свыше 120 баллов", – сообщил вице-министр.

По данным Наццентра тестирования, за период проведения ЕНТ возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека.

Еще 312 человек были удалены из аудитории с аннулированием результатов теста за нарушение правил. У некоторых абитуриентов были изъяты скрытые камеры, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы.

Ранее в НЦТ предупреждали, что после завершения ЕНТ-2023 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. И в случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Напомним, в этом году Единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 18 мая и завершилось 5 июля.

Формат сдачи ЕНТ и пороговые баллы не менялись. Количество предметов было прежним – три обязательных и два на выбор. Максимальное количество баллов – 140, а общее время тестирования составило 4 часа или 240 минут.

Всего в ЕНТ было 120 тестовых заданий:

  • по истории Казахстана – 20;
  • по грамотности чтения – 15;
  • по математической грамотности – 15;
  • по 35 заданий по двум профильным предметам.

Кроме того, абитуриенты были заранее предупреждены, что на тестирование запрещалось приносить с собой все, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028034-itogi-ent-2023-v-kazahstane-bolee-700-abiturientov-vygnali-s-testa-za-smartfony-i-shpargalki/

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