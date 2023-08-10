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Новый участок дороги перекрыли на Аль-Фараби в Алматы: как не попасть в пробку (схема)

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Проспект Аль-Фараби в Алматы
Проспект Аль-Фараби в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На проспекте Аль-Фараби в Алматы продолжаются ремонтные работы - до 11 августа будет перекрыт участок от проспекта Гагарина до проспекта Дулати, сообщает официальный Telegram-канал Almaty Joly.

Сообщается, что уже завершены дорожные работы на южной стороне проезжей части проспекта Аль-Фараби. На северной стороне движение открыто от проспекта Достык до проспекта Гагарина.

В акимате рассказали, где закроют движение на ближайшие несколько дней:

  • с 23:00 9 августа до 07:00 11 августа перекрыто движение по проспекту Аль-Фараби от проспекта Гагарина до проспекта Дулати;
  • 10 августа с 07:00 до 24:00 будет организовано реверсивное движение с южной стороны проспекта Аль-Фараби от проспекта Гагарина до проспекта Дулати;
  • ночью с 00:00 до 07:00 11 августа движение транспорта по проспекту Аль-Фараби в западном направлении (от проспекта Гагарина) будет полностью перекрыто;
  • с 23:00 9 августа до 7:00 11 августа будут ограничены съезд с улицы Розыбакиева в западном направлении и съезд с проспекта Аль-Фараби на улицу Навои в северном направлении.

Для объезда рекомендуется использовать улицы Торайгырова, Навои и Мустафина.

Схема движения по проспекту Аль-Фараби
Схема движения по проспекту Аль-Фараби: акимат Алматы

Отмечается, что при открытии реверсивного движения на дороге будут установлены знаки ограничения скорости до 40 км/час, а разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. С обеих сторон выставят металлические турникеты, которые разделят транспортные потоки.

Количество полос движения в западном и восточном направлениях по проспекту Аль-Фараби будут определять полицейские в зависимости от складывающейся транспортной ситуации.

Кроме того, из-за ремонта 10 августа изменены схемы следующих маршрутов:

  • №15 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
  • №28 – в северном направлении – пр. Дулати – ул. Утегенова – временный конечный пункт – вдоль мечети «Бакыткелди»;
  • №28 – в обратном направлении – ул. Утегенова – пр. Дулати – далее по схеме;
  • №30 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
  • №32 – в южном направлении – ул. Навои – пр. Аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос к/п на остановочный пункт «Мкр. Орбита–2»;
  • №32 – в обратном направлении – к/п «Мкр. Орбита–2» – ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова – далее по схеме;
  • №34 – в восточном направлении – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
  • №38 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;
  • №63 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;
  • №67 – в южном направлении – ул. Навои – пр. Аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос к/п на остановочный пункт «Мкр. Орбита–2»;
  • №67 – в обратном направлении – к/п «Мкр. Орбита–2» – ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова – далее по схеме;
  • №77 – в восточном направлении – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
  • №86 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения, в обратном направлении без изменений;
  • №98 – в западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Саина – ул. Рыскулбекова – КП «ЖК Бай–Тал», в обратном направлении без изменений;
  • №101 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
  • №103 – в восточном направлении – начало с КП «Арман» – разворот на кольце ул. Жарокова – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме;
  • №103 – в обратном направлении до КП «Арман» без изменений;
  • №121 – в южном направлении – ул. Навои – пр. Аль-Фараби – ул. Мустафина – КП «мкр. Орбита – 2»;
  • №121 - в обратном направлении – начало с КП «мкр. Орбита – 2» – ул. Мустафина – ул. Торайгырова – ул. Навои – далее по схеме;
  • №135 – в южном направлении – без изменений;
  • №135 – в северном направлении – начало с КП «Арман» – разворот на кольце ул. Жарокова – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
  • №211 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения, в обратном направлении без изменений.

Ремонт дорог в Алматы

Напомним, с 6 июня в Алматы идут ремонтные работы по проспекту Аль-Фараби, из-за чего движение по проспекту ограничили на все лето.

Изначально сообщалось, что ремонтные работы завершатся к 1 сентября, однако недавно в акимате сообщили, что средний ремонт дорожного покрытия на проспектах Аль-Фараби и Абая могут завершить досрочно.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев объяснял, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

"Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

В акимате также рассказывали о новом способе ремонта дорог, который, как ожидается, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

Добавим также, что из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031918-novyy-uchastok-dorogi-perekryli-na-prospekte-al-farabi/

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