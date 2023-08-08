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Участок проспекта Сейфуллина в Алматы закроют для транспорта на несколько дней

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ремонт на проспекте Сейфуллина в Алматы продолжается. С вечера сегодняшнего дня один из участков проспекта перекроют для транспорта на несколько дней, сообщается в Telegram-канале акимата Almaty_Joly.

По информации городского акимата, работы на одном из участков по проспекту Сейфуллина завершили. Сейчас открыто движение от кольца ж/д вокзала Алматы–1 до улицы Жумабаева.

Теперь укладка полимерасфальтобетона будет проводиться по проспекту Сейфуллина от улицы Жумабаева до улицы Акан Серы.

В связи с чем с 23:00 8 августа до 07:00 10 августа движение на данном участке для транспорта будет полностью перекрыто. При этом объезд можно будет осуществлять через улицы Акан Серы, Жумабаева, Жансугурова и другие прилегающие улицы.

Участок проспекта Сейфуллина в Алматы
Участок проспекта Сейфуллина. Фото: t.me/AlmatyJoly

Также будет доступно сквозное движение транспорта по улицам Жумабаева, Айбасова, Дулатова, Котельникова, Акан Серы.

Для организации дорожного движения задействуют 4 экипажа патрульной полиции.

Отметим, что средний ремонт дороги и тротуаров по проспекту Сейфуллина в Алматы стартовал в начале июня. В последний раз его проводили 13 лет назад.

Также напомним, что в южной столице в связи с ремонтом движение по мосту через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби ограничили на все лето. Вчера стало известно, что средний ремонт дорожного покрытия на проспектах Аль-Фараби и Абая могут завершить досрочно.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города.

В июле в акимате Алматы рассказали, что при среднем ремонте городских дорог начали применять новый полимер в составе асфальта.

"Благодаря новому способу ожидается усиление износостойкости, что предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет", – пояснил глава управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

Преимуществами использования полимеров при дорожном строительстве являются:

  • увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию;
  • увеличение устойчивости к вымыванию битума;
  • увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия;
  • укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031679-uchastok-prospekta-seyfullina-v-almaty-zakroyut-dlya-transporta-na-neskolko-dney/

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