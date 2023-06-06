Впервые за 13 лет в Алматы начали ремонтировать проспект Сейфуллина

Проспект Сейфуллина. Фото: акимат Алматы

На проспекте Сейфуллина в Алматы начался ремонт дороги и тротуаров. В последний раз его ремонтировали 13 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передает NUR.KZ.

В акимате сообщили, что по проспекту Сейфуллина от Рыскулова до вокзала "Алматы-1" начаты работы по среднему ремонту дорожного покрытия. Работы ведутся на участке протяженностью 5,6 км. Планируется также частично отремонтировать тротуары.

"Предыдущий средний ремонт проспекта Сейфуллина проводился в 2010 году. Учитывая дорожно-климатическую зону Алматы, межремонтный срок службы проспекта Сейфуллина составляет 5 лет. В связи с этим проведено обследование с представителями проектной организации с соответствующей лицензией.

В ходе обследования установлены дефекты в виде ям, провалов, сетки трещин, шелушения, просадок полотна после проведения инженерных коммуникаций, составлено техническое заключение о текущем состоянии дороги. На основании технического заключения было принято решение включить проспект Сейфуллина в план среднего ремонта", - сообщили в акимате.

Отмечается, что работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

Ранее мы рассказывали, когда будет проведен ремонт дорог в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023575-vpervye-za-13-let-v-almaty-nachali-remontirovat-prospekt-seyfullina/