Свободные от самокатчиков зоны создадут в городах Казахстана

Самокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На сообщили о появлении в городах Казахстана зон, которые различаются уровнем ограничений на пользование электросамокатами, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации старшего инспектора по особым поручениям Комитета адмполиции МВД Актоты Борановой, закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения" вступит в силу с 30 августа, где определен статус новых видов транспортных средств – электросамоката и малых электрических транспортных средств.

Так, МВД совместно с акиматами и кикшеринговыми компаниями:

введет программное регулирование скорости движения на тротуарах, дорогах и велосипедных дорожках; введет учет, кем, когда и по какому маршруту осуществлена эксплуатация самоката для установления личности нарушителей и раскрытия преступлений, совершенных с использованием самокатов; осуществит разделение городов на зоны с запретами, с частичными ограничениями или зоны без ограничений для движения электросамокатов; определит специальные места для стоянки самокатов.

"Дополнительно к сказанному было предложено в зависимости от введенных ограничений доводить до сведения пользователей о введенных ограничениях путем оповещения через мобильные приложения.

В данных приложениях поездка не будет завершаться (взимание платы) до постановки самоката на специально отведенные для этого места. Предложено ввести запрет эксплуатации электросамокатов на неосвещенных участках, загородных трассах и несовершеннолетними. Для исключения использования электросамокатов детьми – ввести запрет по весовым категориям (например, разрешить с 30 кг и выше)", – сообщила спикер.

Также, по ее словам, кикшеринговые компании предложили сформировать общий список недобросовестных клиентов.

И для таких пользователей все компании одновременно не будут предоставлять свои услуги (нарушающие ПДД, правила перевозки пассажиров и грузов, оставляющие самокат в неположенном месте и др. нарушения), а также использование полицией электросамокатов для патрулирования.

Напомним, что закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения" был подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым 29 июня.

В мае депутат мажилиса Екатерина Смышляева рассказала, что согласно проекту закона, электросамокаты признаются транспортным средством.

"Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 км в час", – пояснила она.

Кроме того, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. При этом водителю данного ТС должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде, иметь права любой категории.

На электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров, водители данного ТС должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Наряду с этим в МВД рассказали о штрафах для самокатчиков, нарушающих правила.

В начале июня в Алматы запретили кататься на прокатных самокатах в нескольких парках и скверах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031514-svobodnye-ot-samokatchikov-zony-sozdadut-v-gorodah-kazahstana/