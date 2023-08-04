Где в Алматы будут отключать горячую воду в течение следующих трех недель

Иллюстративное фото: pexels.com

С 7 по 25 августа в четырех районах Алматы в разное время будут отключать горячую воду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Как сообщили представители ТОО "Алматинские тепловые сети", ременные ограничения по услуге горячего водоснабжения сегментарно вводятся с 7 августа на территории Турксибского, Жетысуского, Наурызбайского и Медеуского районов Алматы.

Так, горячая вода не будет подаваться в жилые и иные здания, расположенные в контурах улиц и жилых массивов:

в Турксибском районе:

с 7 по 11 августа в контурах улиц Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;

с 21 по 25 августа — Физкультурная – Аймауытова – Щербакова – Чехова;

в Жетысуском районе:

с 21 по 25 августа — Беспакова – Жансугурова – Жумабаева – Омарова;

в Наурызбайском районе:

с 7 по 8 августа — Жунусова – Райымбека – Алтын орда – Абая;

в Медеуском районе:

с 14 по 18 августа — Блока – Уштобинская – Татибекова – Гурилева;

с 14 по 19 августа — речка Казачка – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1.

"Названные локальные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении.

Также сегодня сообщалось, что в Алатауском районе Алматы часть зданий отключат от горячей воды на две недели.

Проблемы с подачей воды в Алматы

Напомним, 22 июля стало известно, что в южной части Медеуского района Алматы ограничили подачу воды из-за обрушившегося селя.

Тогда в акимате сообщали, что вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.

Только вчера в акимате сообщили, что водоснабжение Медеуского района полностью восстановили – этому способствовала стабилизация ситуации уровня воды в горных реках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031331-gde-budut-otklyuchat-goryachuyu-vodu-v-almaty-v-techenie-sleduyuschih-treh-nedel/