В Алматинской области 11 школ не будут готовы принять учеников 1 сентября

Кабинет в школе. Иллюстративное фото: Maskot/Getty Images

Сотрудники комитета среднего образования Минпросвещения РК посетили школы в Алматинской области. Они выявили 11 объектов, которые не готовы к началу учебного года, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что большинство ремонтируемых школ были построены в начале 1970-1980 годов.

В настоящее время на всех 11 объектах образования ведутся работы по демонтажу и сейсмоусилению - в большинстве школ ремонтные работы начали в июне.

"Согласно договору сроки окончания от 6 до 11 месяцев, то есть к началу учебного года школы не готовы принять детей. Нами совместно с управлением образования определены временные места дислокации обучающихся для организации учебно-воспитательного процесса. В свою очередь, подрядные организации готовы завершить ремонт раньше установленных сроков", - Сообщила руководитель управления комитета среднего образования Гульнар Таласбаева.

Отметим, не так давно мы писали о школе в Уральске - ремонт там не могут завершить с 2019 года. Школьники вынуждены учиться в здании сельского акимата и в Доме культуры.

Ремонтные работы в школе затянулись из-за халатности подрядчиков, заявили в управлении образования.

Строительство школ в Казахстане

Всентябрьском послании Касым-Жомарт Токаев поручил тратить деньги, изъятые у коррупционеров, на строительство школ.

"Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач правительства и акимов. Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ", – заявил тогда глава государства.

Позже премьер-министр страны Алихан Смаилов объявил об открытии спецсчета для средств, которые были изъяты у коррупционеров. На тот момент туда поступило порядка 50 млрд тенге.

В марте 2023 года глава Минфина ответил на вопрос о том, сколько средств собрали на специальном счете от конфискованных средств коррупционеров.

А в начале июля глава Минпросвещения Гани Бейсембаев сообщал, что за 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тыс. мест. В этом году планируется открыть еще 146 школ на 130 тыс. мест, в том числе 62 – за счет средств, изъятых у коррупционеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030763-v-almatinskoy-oblasti-11-shkol-ne-budut-gotovy-prinyat-uchenikov-1-sentyabrya/