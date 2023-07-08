Более 60 школ на деньги, изъятые у коррупционеров, откроют в этом году в Казахстане

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алихан Смаилов провел заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента, где обсудили вопрос введения 1,5 млн ученических мест, сообщается на сайте Primeminister.kz.

На заседании министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что за 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тыс. мест. В текущем году планируется открыть еще 146 школ на 130 тыс. мест, в том числе 62 за счет средств, изъятых у коррупционеров.

Вместе с тем для решения задачи, поставленной Главой государства, начата реализация Национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата на 740 тыс. ученических мест. Ожидается, что это позволит окончательно решить проблему перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения.

На сегодня разработаны стандарты оснащения новых учебных заведений мебелью и технологическим оборудованием, совместно с НПП «Атамекен» проработан вопрос участия в нацпроекте отечественных товаропроизводителей, ведется подготовка корпуса директоров комфортных школ по проекту «1000 лидеров изменений образования», продолжается формирование базы учителей для своевременного обеспечения их кадрами.

Премьер-Министр подчеркнул, что в рамках реализации нацпроекта нужно ускорить работу по определению подрядных организаций и земельных участков, а также по подготовке необходимой проектно-сметной документации.

«По готовности земельных участков нужно незамедлительно разворачивать строительные работы. Это касается подведения инфраструктуры, дорог, благоустройства. По каждому региону готовы соответствующие дорожные карты, нужно в оперативном режиме все эти вопросы решить», — сказал Алихан Смаилов.

С докладами о реализации нацпроекта также выступили руководители АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов. О проектировании и экспертизе комфортных школ доложил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков, о подведении интернет-сетей – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Алихан Смаилов акцентировал внимание, что без качественного интернета комфортные школы не будут соответствовать своему высокому статусу.

«К моменту сдачи в новых школах уже должна быть подключена качественная интернет-связь», — указал Премьер-Министр.

О подготовке квалифицированных учителей для комфортных школ доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В целом, по его словам, в предстоящие годы планируется выпустить 49 тыс. педагогов новой формации по улучшенным стандартам.

Глава Правительства подчеркнул, что новые учебные заведения должны задавать планку не только в части оснащения, но и в качестве предоставляемого образования.

«Требования к комфортным школам и ожидания от них у граждан на порядок выше, поэтому вопросу их полной комплектации качественными кадрами нужно уделить самое пристальное внимание. Ведь школа – это не просто здание, это в первую очередь учитель, который поведет детей к знаниям», — сказал Алихан Смаилов.

Минпросвещения поручено вести ежедневный контроль за ходом реализации нацпроекта и ежемесячно информировать Правительство о проводимой работе с указанием проблемных вопросов и путями их решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027886-bolee-60-shkol-na-dengi-izyatye-u-korruptsionerov-otkroyut-v-etom-godu-v-kazahstane/