Почему в некоторых районах Алматы все еще не восстановили водоснабжение, ответили в акимате

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Больше недели ряд южных микрорайонов Алматы остается без стабильного водоснабжения из-за мутности воды в реках. Где уже появилась вода, рассказали в официальном Telegram-канале акимата города.

По данным ведомства, сейчас уже подключена насосная станция "Трамплины", расположенная по улице Каппарова западнее комплекса лыжных трамплинов "Сункар". Также накоплен необходимый уровень питьевой воды на водозаборной площадке №13. Дополнительно восстановлена подача воды в круглосуточном режиме в жилые застройки по улицам Тайманова, Иванилова, Игишева.

Кроме того, как сообщили в акимате, подключена насосная станция "Кочевники", через которую восстановлено водоснабжение жилому массиву южнее улицы Жамакаева (улица Машхура Жусупова, улица 4, 5, 6).

Однако специалисты напомнили, что из-за схода селя и ливней сохраняется очень высокая концентрация мутности исходной воды в горных реках.

"Поэтому временно невозможно осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

Для стабильной подачи воды через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30–40 мг/дм3. В настоящее время он колеблется в районе 170–340 мг/дм3. Лабораторные исследования воды проводятся ежечасно", – объяснили представители акимата Алматы.

Проблемы с подачей воды в Алматы

Напомним, 22 июля стало известно, что в южной части Медеуского района Алматы ограничили подачу воды из-за обрушившегося селя.

В акимате сообщали, что вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

"В июле этого года отмечается аномально жаркая погода за последние 8 лет. Из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдается активное таяние ледников", – говорил и. о. начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков.

Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.

На прошлой неделе был проведен визуальный осмотр поступающей воды с реки Киши Алматы. Исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Ерлан Алибеков отметил, что ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями.

Вчера представители акимата опубликовали график подачи воды с 31 июля по 2 августа.

Так, с 07:00 до 13:00 многоквартирным жилым домам в контуре улиц Аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.

При этом с 19:00 до 24:00 потребителям, расположенным южнее (выше) улицы Курмет, в том числе микрорайон "Юбилейный", Каменское плато, ЖК "Европолис", городок Алем, ЖК "Алмалы", многоквартирные жилые дома по обе стороны от улицы Керей – Жанибек хандары.

А с 13:00 до 19:00 и с 24:00 до 07:00 будет осуществляться накопление воды в резервуары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030678-pochemu-v-nekotoryh-rayonah-almaty-vse-esche-ne-vosstanovili-vodosnabzhenie-otvetili-v-akimate/