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Отключение воды в Алматы: утвержден новый график подачи

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Вода капает из крана
Кран. Иллюстративное фото: Tim Graham/Getty Images

Компания "Алматы Су" внесла изменения в график подачи и отключения воды жителям Медеуского района, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Временный график будет действовать в период с 07: 00 понедельник, 31 июля, по 24:00, среды, 2 августа.

"В связи с подключением насосной станции "Трамплины", расположенной по улице Каппарова западнее комплекса лыжных трамплинов "Сункар", а также накоплением уровня питьевой воды на водозаборной площадке №13 по проспекту Достык, 300, дополнительно восстановлена подача воды в круглосуточном режиме в жилые застройки по ул. Тайманова, Иванилова, Игишева. Проведено подключение насосной станции "Кочевники", через которую восстановлено водоснабжение жилому массиву южнее улицы Жамакаева (ул. Машхура Жусупова, ул. 4, 5 , 6)", заявили в компании.

Подача воды в период с 31 июля по 2 августа:

  • с 7:00 до 13:00 многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.
  • с 19:00 до 24:00 потребителям, расположенным южнее (выше) ул. Курмет, в том числе мкр. "Юбилейный", Каменское плато, ЖК "Европолис", городок Алем, ЖК "Алмалы", многоквартирные жилые дома по обе стороны от ул. Керей – Жанибек хандары.

А с 13:00 до 19:00 и с 24:00 до 07:00 будет осуществляться накопление воды в резервуары.

В компании также отметили, что график обеспечения водой будет корректироваться в зависимости от ситуации, связанной с природными явлениями.

В акимате просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности ограничить полив и экономить воду.

"Для увеличения объема воды, подаваемой в сеть для гражданского населения, временно отключены от воды объекты с большим объемом водопотребления (автомойки, бани). Социальные объекты будут обеспечены привозной водой в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Ситуация с водоснабжением в Алматы

Ранее мы писали, что в южной части Медеуского района Алматы была ограничена подача воды из-за обрушившегося недавно селя.

В акимате сообщали, что вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

В прошлые выходные из-за осадков и схода селевых потоков на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, в результате водозабор был приостановлен.

Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.

На неделе был проведен визуальный осмотр поступающей воды с реки Киши Алматы. Исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Ерлан Алибеков отметил, что ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями.

Директор департамента водоисточника "Алматы су" тоже высказался о ситуации с водой. По его словам, специалисты компании проводят постоянные анализы мутности воды - делать это приходится раз в час. Он подчеркнул, что для стабильной подачи воды в требуемом объеме через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30-40 мг/дм3 - уровень превышал допустимое значение в 10 раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030603-otklyuchenie-vody-v-almaty-utverzhden-novyy-grafik-podachi/

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