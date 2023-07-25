"Куда смотрит правительство": фермеры Актобе вынуждены ездить в Россию за дешевым дизелем

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Актюбинские фермеры возмущены стоимостью льготного дизтоплива - за последнее время оно подорожало на 40%. Сельхозпроизводители заверяют, что могут разориться, передает сайт телеканала КТК.

Глава крестьянского хозяйства Арслан Сугурбаев рассказывает, что вынужден жестко экономить на дизтопливе - сейчас ГСМ на вес золота. И это в самый пик сенокоса. На площади 1,5 тысячи гектаров у фермера ежедневно работают шесть тракторов. Только чтобы заправить транспорт, он тратит баснословные деньги.

"Это если считать 265 тенге (за литр - прим. ред.), это будет 130 тысяч в день. Плюс зарплата. Плюс еще расходные материалы есть, запчасти есть. Поэтому с такой ценой на ГСМ многие в этом году собрались сокращать поголовье скота", - рассказывает Сугурбаев.

Вчера фермеры решили обратиться к правительству. Они требуют объяснить, почему льготное дизтопливо стало для них недоступным. В прошлый уборочный сезон, говорят, платили за литр солярки 154 тенге. Весной этого года цена выросла до 207. А на уборку и сенокос стоимость подняли еще на 20%. Люди пытаются понять, откуда в Минэнерго берут такие расчеты.

"Для нас, крестьян, фермеров, которые кормят народ, которые дают работу труженикам села, что, несчастные 500 тысяч тонн не могут найти по дизелю?! Вот этот вопрос хочу задать: куда смотрит правительство?! Кто мы?!" - возмущен глава еще одного крестьянского хозяйства Руслан Суиншалин.

Повышение стоимости дизтоплива в министерстве ранее связывали с дорогими ГСМ в России. Объясняли: это делается для того, чтобы нашу дешевую солярку перестали вывозить в соседнее государство. Но сейчас, говорят фермеры, цена на дизель там намного ниже, чем в Казахстане. И даже с учетом расходов теперь уже нам самим выгодно заправляться у соседей.

"Там, на заправках, 40 рублей стоит солярка. И есть простая солярка, которая стоит 38 рублей. Теперь льготная солярка у их фермеров - 30 рублей, вы понимаете?!

В моем понимании "льготная" - это есть же проезд для жителей, 50% идет, да, льготная? У нас как льготная? На заправку поедете - она стоит 290. Нам льготная - 265. Это что такое?!" - возмущен фермер Мурат Акдаулетов.

Возмущения фермеров чиновники от сельского хозяйства вроде бы разделяют, но, говорят, не в их компетенции устанавливать тарифы. В управлении заявили, что готовы поддержать крестьян, однако сразу предупреждают: не стоит сильно рассчитывать.

"По поводу дорогого топлива мы писали письмо в Министерство сельского хозяйства. Сегодня утром снова с ними связывались. Там уже поднимают этот вопрос. Должны рассмотреть проблему. Но чем закончится, не знаем", - заявил начальник отдела управления сельского хозяйства Актюбинской области Батырбек Шамилов.

Фермеры надеются, что в правительстве прислушаются и пересмотрят цены. А пока готовятся к поездке. Хотят закупить более доступную солярку в России. Это, говорят, единственный способ хотя бы временно удержаться на плаву.

Источник: КТК

Предельные цены на бензин и дизтопливо в Казахстане

Напомним, 3 апреля экс-министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

12 апреля Минэнерго опубликовало приказ, согласно которому в стране были утверждены новые цены на топливо:

предельная розничная цена на бензин марок Аи-92 и Аи-93 выросла со 182 тенге до 205 тенге за литр для всех регионов Казахстана;

за литр для всех регионов Казахстана; дизельное топливо подорожало с 230-260 тенге до 295 тенге.

Ранее о повышении цен на топливо высказался премьер-министр Алихан Смаилов. По его словам, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ.

Премьер подчеркнул, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане, так как в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане - на 64%, в Узбекистане - в 2 раза.

"Если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен соседних стран, то мы столкнемся с дефицитом того же дизтоплива в объеме 850 тыс. тонн по текущему году", - заявил Смаилов.

В июне министр энергетики Саткалиев предупредил казахстанцев о предстоящих ремонтах на Павлодарском и Атырауском нефтеперерабатывающих заводах. Он подчеркивал, что на период ремонта ПНПЗ сформирован необходимый запас дизельного топлива и бензина АИ-95.

Несмотря на это, после новости о повышении цен на топливо в некоторых регионах Казахстана исчез дизель - нехватку ощутили жители Алматы и Шымкента.

Власти объясняли, что наблюдался ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области и владельцев транзитного транспорта. Это вызвало одномоментный рост потребления на 30-35% и привело к перебоям в поставках на отдельные АЗС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029912-kuda-smotrit-pravitelstvo-fermery-aktobe-vynuzhdeny-ezdit-v-rossiyu-za-deshevym-dizelem/